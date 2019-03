Une nouvelle offre de recrutement pour les métiers du livre

EXCLUSIF – Les métiers du livre et de la librairie font appel à des compétences spécifiques et à des personnes guidées par leur passion, leur adaptabilité et leur sens aigu du contact. Pour répondre à cette problématiques et forts de leurs expériences et connaissances respectives Book Conseil et Electeam s’associent pour proposer une offre adaptée aux besoins des acteurs du livre et de la librairie.





Parce qu’une évolution professionnelle est un moment clé dans la vie d’une équipe, d’une structure et d’un candidat, chaque recrutement implique un process bien défini. Il suit différentes phases indispensables pour assurer une intégration de façon pérenne et qualitative.



Dans le secteur du livre, le temps et les moyens pour trouver les personnalités les plus adaptées peuvent manquer, particulièrement aux structures en plein développement. Difficulté d’autant plus grande qu’il faut parvenir à trouver la personne capable d’appréhender les contraintes du métier.



Book Conseil dispose déjà d’un ensemble d’outils qui accélère les processus de sélection et de recrutement pour les professionnels du livre. Outre les réseaux spécialisés et la diffusion d’annonces, la structure a mis en place une banque de profils qui permet de proposer, avec une présélection, les meilleurs candidats pour les entreprises, tant en librairie qu’en maison d’édition.



Par cette association, Electeam, spécialiste du recrutement, apporte ses compétences, avec un périmètre d’action national et une approche qui met l’humain au centre de tout.



« La réflexion avec les entreprises permet de définir les talents à recruter, les enjeux du poste, son positionnement, les missions et les aptitudes techniques, intellectuelles, relationnelles et comportementales attendues », indique Electeam.



« Pendant tout le process de recrutement, les candidats et les entreprises sont accompagnés. Avec Electeam, Book Conseil dispose d’un partenaire efficient, et nous agissons de concert, conscients des problématiques liées aux métiers du livre », souligne Book Conseil.



Les services déployés passent par l’identification des candidats en utilisant différents outils : annonce, job board, bases de données, web tracking, web hunting, sourcing, cooptation, approche dans le dur… Viennent ensuite les phases d’évaluation par téléphone, web cam et entretiens de visu, avant d’aboutir à une short list de candidats qui sera présentée au client.



Dans une complémentarité de leurs savoir-faire, les deux sociétés collaborent désormais avec pour intérêt de favoriser les meilleures rencontres.





BOOK CONSEIL, spécialiste des métiers du livre et de la librairie depuis 2012, est un organisme de formation et de conseil reconnu par l’ensemble des acteurs des produits culturels. contact@book-conseil.fr - 01 81 89 40 00



ELECTEAM, crée en 2001, est un cabinet spécialisé dans le recrutement. Il adapte son approche et son offre aux besoins réels de recherche de talents de ses clients. contact@electeam.fr – 01 44 63 19 20