Une nouvelle stratégie déployée pour les librairies britanniques WH Smith

(dvdjames, CC BY-NC-SA 2.0)

Implantée depuis 1972 au Royaume-Uni, la chaine est une sorte d'institution outre-Manche : on compterait environ 600 librairies dans le pays. Pourtant, ces dernières années, l'enseigne fait fleurir les commerces dans les lieux de voyages (gares ou aéroports) ou, au contraire, dans des lieux où les séjours sont parfois plus longs, comme les hôpitaux.Elle dévoile à présent sa stratégie pour l'ensemble de ses boutiques, et surtout pour celles qui ne sont pas situées dans des lieux évoqués. D'après un porte-parole du groupe, WH Smith va « revoir l'espace dans chaque magasin, en évacuant des titres du fonds qui ne sortent pas souvent ». À la place, les boutiques feraient un peu plus de place pour les ouvrages jeunesse et des livres plus « accessibles », plus courts, signale The Bookseller Si ce réajustement concerne principalement le Royaume-Uni, WH Smith a aussi des plans pour ses boutiques à l'étranger, notamment aux États-Unis : le groupe a nommé Ziad El-Assad vice-président de sa filiale américaine, en charge du développement commercial.« Avec la récente consolidation du secteur de la vente au détail dans les lieux de voyage, le moment est opportun pour un groupe d'envergure mondiale jouissant d'une longue et riche histoire dans le secteur de la vente au détail d'entrer sur le marché américain et de proposer aux aéroports comme aux passagers des points de vente et des concepts tout aussi novateurs », a souligné El-Assad dans un communiqué.C'est en novembre 2018 que WH Smith a révélé au monde son intérêt pour le marché américain en rachetant la chaine de magasins InMotion , spécialisée dans la vente d'accessoires pour smartphones dans les aéroports. Si une partie de cette activité sera conservée dans les boutiques aux États-Unis, l'offre en livres et journaux de WH Smith va bien entendu s'inviter à ses côtés.