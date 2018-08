Une opération de police chez Actes Sud, “logique” selon Françoise Nyssen

L'enquête autour des travaux d'agrandissement effectués par la maison d'édition Actes Sud entre 1997 et le début des années 2010 se poursuit, après les révélations du Canard enchaîné : une opération de police s'est déroulée ce mercredi matin dans les locaux parisiens de la maison d'édition. Françoise Nyssen, en déplacement à Copenhague, a qualifié l'événement de « logique ».

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Des enquêteurs sont arrivés chez Actes Sud pour y faire des constatations, munis d'appareils photo et d'instruments de mesure », indique BFM-TV, confirmant une information du Canard enchaîné. Après les révélations de l'hebdomadaire sur des travaux qui auraient été réalisés dans conditions irrégulières, une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris, tandis qu'une association de défense du patrimoine portait plainte contre Françoise Nyssen.

« Aucune entreprise n’est au-dessus des lois », avait d'abord commenté la ministre auprès de l’AFP, en jurant que « la mise en conformité par Actes Sud est une évidence ». « Pour ma part, je me tiendrai évidemment à la disposition du parquet si je peux être d’un quelconque concours pour le bon déroulement de l’enquête », avait-elle ajouté.

Quelques jours plus tard, l'avocat de la société Actes Sud, Me Franck Benalloul, avait mis en place la défense de la société : les agrandissements évoqués par le Canard ont été effectués par le biais « [de] structures en bois entièrement réversibles, sans aucune emprise sur la structure de l’immeuble ». Et leur position a pu conduire la société Actes Sud à « estimer qu’elle n’avait pas à réaliser et à formuler des demandes d’autorisation, mais de toute bonne foi. D’autant plus que, encore une fois, il s’agissait d’extension d’installations préexistantes. »

Les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne ont été chargés de l'enquête, et procèdent donc aux vérifications sur les lieux.



« Je suis ici au travail. Je ne sais pas ce qu'il se passe à Paris. Mais c'est assez logique », a indiqué la ministre de la Culture à l'AFP, depuis Copenhague où elle accompagne le président Macron dans son déplacement.

Particulièrement critiquée pour la politique de son ministère en matière de patrimoine, Françoise Nyssen se retrouve fragilisée par cette affaire et la direction qu'elle pourrait prendre. Après le départ de Nicolas Hulot, dont la présence au gouvernement l'avait encouragé à accepter le poste de ministre de la Culture, l'avenir de la résidente de la rue de Valois est plus que jamais incertain...