Une pandémie mondiale n'aura pas amoindri l'inventivité des bibliothèques

Photographie : médiathèque Alexis de Tocqueville, Caen, illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La 6e Journée régionale de l'inventivité en bibliothèque aura lieu le jeudi 17 septembre, mais de manière dématérialisée uniquement, pour garantir la sécurité de tous les participants. Coronavirus oblige, toujours, cette journée 2020 sera centrée sur la crise sanitaire et les différentes propositions des établissements pendant cette période.L'ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel de la région Nouvelle-Aquitaine, propose aux bibliothécaires de participer en racontant leurs solutions inventives et originales face au confinement et aux mesures de distanciation sociale.Envoyez quelques lignes sur ce que vous avez mis en place d'inventif, d'original, d'inédit, de dynamique, de pertinent pendant le confinement, particulièrement dans le lien avec les publics ou avec les collègues, mais pas seulement.La participation d'une page maximum doit prendre la forme suivante :titre + présentation du projetimpactcontraintesportée/points fortsdéveloppementsUn visuel (vidéo ou photo PDF haute définition) devra accompagner votre projet.Pendant la journée, plusieurs ateliers en ligne seront également proposés, indique l'agence.10h : « Séance plénière » — introduction de la journée.4 ateliers en ligne : 2 le matin (de 10h30 à 12h30) et 2 l'après-midi (de 14h30 à 16h30).10 projets seront sélectionnés. Il est possible d'envoyer des propositions à l'adresse florence.delaporte@alca-nouvelle-aquitaine.fr jusqu'au 1er août prochain.