Une plainte contre des éditeurs scolaires américains, accusés d'entente

(photo d'illustration, Patrick, CC BY-SA 2.0)

Déposée auprès d'une cour fédérale de l'État du New Jersey, la plainte vise trois importants groupes d'édition scolaire américains, Cengage, Pearson et McGraw-Hill, ainsi que la chaine Barnes & Noble, qui dispose de librairies sur les campus. La plaignante y explique que ces éditeurs se sont entendus autour des offres « tout compris », ou « All Inclusive », qui proposent des manuels de différents éditeurs au format numérique, en fixant les prix à leur convenance.D'après elle, cette manœuvre aurait eu pour but d'« exercer un monopole sur le marché des manuels scolaires en accès tout compris et ainsi augmenter leur prix ». Un comportement répréhensible, qui va à l'encontre « des lois fédérales qui luttent contre la concentration économique », d'après le document.Les offres « tout compris » ou « All Inclusive », qui portent sur des versions numériques des manuels scolaires, ont été mises en place par des éditeurs historiques du secteur pour faire face au développement du marché d'occasion des manuels scolaires ainsi qu'à l'émergence d'offres pédagogiques alternatives, portées par de nouveaux acteurs du secteur.Des contrats passés avec certains établissements scolaires proposent des tarifs avantageux aux étudiants qui suivent certains cours, mais cette proposition aboutit à des situations ubuesques, comme cet étudiant dont l'inscription à un cours « m'a fait automatiquement commander un manuel. Et ce livre, je l'avais déjà », explique-t-il auprès de Yahoo Finance Les éditeurs assurent que ces contrats passés avec les établissements laissent la possibilité aux étudiants de ne pas en bénéficier, et que les offres « tout compris » ont justement été pensées pour améliorer l'accès aux manuels scolaires.La plainte doit encore être acceptée ou non par la cour fédérale, mais se présente comme une « class action », ce qui signifie que d'autres étudiants pourraient la rejoindre, et obtenir des réparations financières en cas de victoire.