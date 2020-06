Une recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte : questionnaire

Lors de la 40e session de la Conférence générale, les 193 États membres de l’UNESCO ont chargé l’Organisation d’élaborer un instrument normatif international sur la science ouverte, sous la forme d’une recommandation de l’UNESCO sur la science ouverte.« La Recommandation a pour objet de définir les valeurs et principes communs relatifs à la science ouverte, et de proposer des mesures concrètes sur l’accès libre et les données ouvertes, assorties de propositions visant à rapprocher les citoyens de la science, ainsi que d’engagements facilitant la production et la diffusion des connaissances scientifiques dans le monde. Elle sera élaborée dans le cadre d’un processus de consultation régionalement équilibré, multipartite, inclusif et transparent », indique l'UNESCO en préambule de son questionnaire.Le questionnaire en ligne, en anglais, français et espagnol, est accessible à cette adresse , et pourra être renseigné jusqu'au 30 juin prochain. Toutes les parties prenantes sont invitées à participer.À noter, le Collège Europe et international du Comité pour la science ouverte a publié un document d'aide aux réponses , qui présente une liste de thèmes et de points d’attention utiles à prendre en compte par la communauté scientifique dans les réponses au questionnaire.