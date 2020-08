Une rentrée à Poudlard virtuelle pour les fans d'Harry Potter

Les Potterheads n’agiteront pas leurs baguettes à King Cross cette année. Ce 1er septembre prochain, la gare londonienne risque de paraître bien vide sans les centaines de fans en robe qui peuplent habituellement les quais. L’édition 2020 du Back to Hogwarts (retour à Poudlard) se fera en ligne, et les moldus comme les sorciers sont encouragés à rester chez eux.La rencontre virtuelle, si elle n’aura sans doute pas le charme de la voie 9 3/4 promet tout de même de bonnes surprises. Des invités de marque sont attendus comme les acteurs James et Oliver Phelps (Fred et George Weasley) ainsi que Jason Isaacs (Lucius Malfoy). Une apparition de la troupe d'Harry Potter et l’enfant maudit est également prévue. Enfin, des jeux et questionnaires autour de l’univers de J.K Rowling seront organisés.Les fans auront également la possibilité de se prendre en photos le jour même (le plus souvent déguisés) pour créer une mosaïque numérique qui grandira tout au long de la journée. Ces portraits seront ensuite projetés à l’intérieur de la station, donnant aux participants une présence virtuelle tout au long de la journée.

Magie d’internet

Crédit photo : capture d'écran YouTube

Un live « Back To Hogwarts » organisé par Wizarding World.com sera disponible une partie de la matinée sur les réseaux sociaux .« Oui, les sorciers et les sorcières peuvent se méfier de la technologie moldue, mais c’est une technologie moldue très excitante », déclarent les organisateurs.Le stream soutiendra Lumos, l’ONG fondée par Rowling, et les fans auront la possibilité d’appuyer sur un bouton pendant la diffusion et de faire un don tout au long du live.Deux jours avant l’évènement les internautes devront s’inscrire sur WizardingWorld.com, qui accueillera des créatifs ayant contribué dans l’ombre à la réussite de la franchise. Le site recevra notamment Paul Harris, chorégraphe des baguettes pour les films : il effectuera une démonstration de cet art de combat encore peu enseigné dans les dojos traditionnels.