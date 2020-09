Une rentrée de folie dans les librairies britanniques

crédit photo : Alan Stanton CC BY 2.0

Avec l’arrivée de Richard Osman, ou encore d’Elena Ferrante, ce sont quelque 590 livres parus depuis le 3 septembre qui affluent dans les librairies. Selon les données du Bookseller, le marché affiche un résultat de 33,6 millions £ sur la semaine du 31 au 5 septembre — soit une hausse de 11,1 % en regard des 7 jours précédents.Pourtant, la librairie reste contrainte par les mêmes problématiques que tous les autres commerces : distanciation sociale, quarantaine pour les ouvrages manipulés et quelques litres de gel hydroalcoolique écoulés chaque jour sur le territoire.Pourtant, depuis la réouverture en juin, les chiffres affichent des scores insolents. En regard de la même période, sur 2019, on enregistre 9 % de ventes en volume et 11 % en, valeur, pointe le Guardian « Nous n’avons rien vu de tel depuis Harry Potter », indique Pat Booth de la librairie Plackitt & Booth à Lytham St Anne, dans le Lancashire. Et c’est manifestement loin d’être fini : le 1er octobre, une nouvelle salve de 790 titres est attendue… Un déluge qui, loin d’effrayer les libraires, réjouirait plutôt.Kate McHale de la chaine Waterstones le souligne : le public a tellement attendu, et les éditeurs ont tant retardé les titres, que cette déferlante devient fantastique.