Une rentrée sportive en trois livres, pour ne pas se fatiguer trop

L’Odyssée du dix



Le titre du livre résonne en écho à l’œuvre d’Homère. Paru en octobre 2019, il est consacré au poste clé du football, à savoir le meneur de jeu offensif. Souvent associé à l’élégance, à l’habileté, à l’intelligence, et à l’esprit collectif, c’est celui qui anime également l’attaque de l’équipe.



Voulez-vous comprendre pourquoi le poste dix est différent des autres joueurs ? Quel genre de leader est-il ? Comment le repérer, le former et le faire jouer ? Ce livre vous y accompagnera. Mieux connaître ce poste vous aidera également à construire un pronostic foot plus affiné, si vous êtes un grand parieur.



À travers des joueurs tels que Pelé, Platini, Baggio, Zidane, Maradona, Riquelme… et d'autres, le livre détaille comment ce poste a bouleversé l’histoire du football. Appuyés par plus d’une soixantaine de témoignages, dont Raynald Denoueix, Claude Puel, Rai, Francesco Totti, ou encore Alain Giresse, les trois auteurs Raphaël Cosmidis, Philippe Gargov et Julien Momont reviennent sur les origines du poste 10.

Michael Jordan: The Life, de Roland Lazenby



Ce livre est la biographie de l’athlète de légende. L’auteur retrace toute la vie du basketteur. D’abord, son enfance, puis ses études à l’université de Caroline du Nord, ensuite son entrée dans l’équipe qui lui aura ouvert les portes du succès. Bien sûr l’équipe des Chicago Bulls seule n’a pas contribué à la réussite de Michaël Jordan. La saga raconte aussi comment l’athlète s’est forgé un mental de combattant, ce qui lui a permis de dominer la NBA sur plusieurs années consécutives.



Cet ouvrage de plus de 700 pages de Roland Lazenby ne décrit pas seulement Michaël Jeffrey Jordan comme un joueur de basketball. Personnalité mondialement connue, figure de la pop culture, MJ y est présenté comme un homme dans toute sa simplicité. Le sportif, mais aussi un milliardaire, de renommée internationale, a également dû faire face à des affaires extra sportives et des conflits familiaux.

The Mental Game of Poker, de Jared Tendler



Parue sous le titre Le Mental au Poker, c’est une oeuvre de référence pour les novices, mais aussi pour les professionnels. L’auteur, coach mental de joueurs de golf et de poker, est donc bien placé pour donner des conseils pour réussir dans ce jeu. Il y propose des consignes faciles à suivre, notamment une meilleure gestion de la variance.



Vous y trouverez aussi des instructions efficaces pour monter en niveau de jeu, ainsi que des solutions sur les problèmes de maîtrise des émotions, de confiance, de motivation et de peur. Comme précisé au début, le livre s’adresse aux néophytes, aux semi-professionnels, mais aussi aux joueurs qui font du poker leur gagne-pain.





