Une résidence d'écriture pour soutenir les littératures francophones

Bordeaux (photo d'illustration, Dhinal Chheda, CC BY 2.0)

Il s'agit d'offrir à un lauréat des conditions de travail appropriées, un logement en plein cœur de Bordeaux, accompagnées d’une bourse d’écriture, ainsi qu’une invitation à participer à la 5e édition de La Semaine des Afriques, programmée du 24 au 31 janvier 2020.Le séjour est d’une durée de 6 semaines (non fractionnables), du 6 janvier au 14 février 2020 dont :– 1 semaine consacrée à des temps de médiation et de rencontres pendant La Semaine des Afriques– et 5 semaines de résidence d'écritureHébergement au sein de la résidence de la Prévôté, logement individuel au cœur de Bordeaux (Gironde).Bourse d'écriture de 2400 € nets, octroyée par l’ALCA et par l’Institut des Afriques.Prise en charge d'un voyage aller-retour du domicile de l'auteur jusqu’à Bordeaux (limitée à 1 000 € maximum).Les auteurs concernés seront écrivains ou poètes, utilisant le français comme langue d’écriture. Il est nécessaire d'avoir au moins un livre publié à titre individuel, par une maison d’édition « professionnelle », de résider sur les territoires de l’Afrique ou en Haïti et de proposer un projet d’écriture littéraire à développer en résidence, dans les domaines du roman, de la nouvelle, de la poésie, de la bande dessinée.La résidence se déroulera du 6 janvier au 14 février 2020, et les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au 2 septembre 2019. Le lauréat ou la lauréate de la résidence sera invité à participer à la 5e édition de La Semaine des Afriques, programmée du 24 au 31 janvier 2020.