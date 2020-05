Une rude compétition pour la deuxième édition du prix Orwell

La sélection du prix Orwell 2020 pour le meilleur essai politique

La sélection du prix Orwell 2020 pour la meilleure fiction politique

illustration David Blackwell CC BY 2.0

Le prix Orwell est composé de deux catégories, la première, qui compte 6 ouvrages, vise à récompenser les oeuvres de fiction qui «mettent en lumière les grands thèmes sociaux et politiques». Cette année s'affronteront entre autres Girl, Woman, Other, roman polyphonique de Bernardine Evaristo, déjà co-vainqueur du Booker de l'année dernière, Ducks, Newburyport, de Lucy Ellmann, pavé de 1000 pages qui emprunte à l'esthétique du courant de conscience, et The Nickel Boys, de Colson Whitehead lauréat du prix Pulitzer.Les sept livres en lice dans la catégorie de l'essai politique ont également été dévoilés ce jeudi. On compte notamment dans la liste The Windrush Betrayal, de la journaliste du Guardian Amelia Gentleman, décrit par les juges comme un livre qui « nous rappelle , avec un pouvoir remarquable, l'importance primordiale du journalisme ».Pour les organisateurs les 13 livres choisis pour les deux prix sont furieusement d'actualité : « Ils peuvent avoir été écrits à une époque pré-Covid, mais ils résonnent encore et nous parlent du monde dans lequel nous pourrions vouloir vivre après et pendant cette crise ».Appeasing Hitler: Chamberlain, Churchill and the Road to War de Tim Bouverie (Bodley Head)Some Kids I Taught and What They Taught Me de Kate Clanchy (Picador)Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men de Caroline Criado Perez (Chatto & Windus)The Windrush Betrayal: Exposing the Hostile Environment de Amelia Gentleman (Guardian Faber)Underland: A Deep Time Journey de Robert Macfarlane (Hamish Hamilton)Margaret Thatcher - Herself Alone: The Authorized Biography Vol 3 de Charles Moore (Allen Lane)The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff (Profile)Ducks, Newburyport de Lucy Ellmann (Galley Beggar Press)Girl, Woman, Other de Bernardine Evaristo (Hamish Hamilton)The Wall de John Lanchester (Faber & Faber)Heaven, My Home de Attica Locke (Serpent’s Tail)Girl de Edna O’Brien (Faber & Faber) traduction d'Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat, aux éditions Sabine WespieserThe Nickel Boys de Colson Whitehead (Fleet) publication à venir chez Albin Michel dans une traduction de Serge ChauvinLes gagnants des deux prix seront annoncés le 25 juin, jour de l'anniversaire d’Orwell et remporteront la somme de 3000 £ chacun.Via The Guardian