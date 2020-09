Une saga jeunesse sur des licornes sanguinaires explose les compteurs

JEUNESSE : Joann Sfar réécrit le Roman

Annabel Steadman n’en revient toujours pas : la jeune femme originaire de Canterbury sort d’une vente aux enchères éditoriale record, et vient de décrocher une avance à 7 chiffres pour les trois premiers livres de sa série. Simon & Schuster, qui publiera le premier livre au printemps 2022, a déclaré qu’il s’agissait de l’accord le plus important réalisé pour un primoauteur jeunesse.Steadman a affirmé s’être effondrée sur son lit en entendant les résultats de la vente. « C’est devenu complètement fou après ça. J’étais pensais "ce n’est pas réel, cela ne peut pas être réel " ». Pour couronner le tout, Sony Pictures s’est également empressé de signer un contrat pour les droits d’adaptation cinéma de la saga.Sam Copeland, l’agent littéraire de la jeune écrivaine, a lui aussi du mal à s’en remettre : « Cette vente aux enchères a été la plus excitante de ma carrière, tout le monde a eu le souffle coupé. »Si l’auteur est en train de vivre un véritable conte de fées, Skandar and the Unicorn Thief serait autrement plus sombre. « Les licornes sont des créatures cauchemardesques », écrit ainsi l’auteur dans son introduction. La série se situe dans un monde où les licornes sont des animaux mortels qui ne peuvent être apprivoisés que par le cavalier qui les fait éclore — un certain Christopher Paolini risque de bondir de sa chaise.Annabel Steadman semble bien partie pour se forger une légende à la JK Rowling. De la même façon que la créatrice d’’Harry Potter, la jeune femme a commencé à penser son univers lors de ses trajets en train. Elle aurait ainsi eu l’idée originale en 2013, mais prise dans son travail d’avocat, n’aurait pas pu commencer à écrire.Elle se serait ainsi contentée de noter quelques noms de licornes avant de laisser tomber. Il faudra attendre 2018 pour que la jeune femme se mette réellement à l’ouvrage. Le premier tome aurait été écrit en seulement trois mois avant d’être longuement retravaillé avec son agent.Ali Dougal de Simon & Schuster a déclaré que Steadman avait créé « le monde le plus époustouflant que nous ayons vu depuis des années ».Via The Guardian