Une signalétique signée Max de Radiguès pour les librairies de Belgique

Au départ, il s’agissait « de permettre à nos membres de faire leurs affiches de façon un peu plus personnelle et joyeuse que ce que l’on voyait circuler », nous explique le SLFB. Ce sont donc six illustrations en lien « avec les obligations et recommandations à communiquer aux clients en tenant compte que l’on était dans une librairie et non pas dans une pharmacie », qui ont été conçues.Désormais, libre aux libraires de s’en emparer et d’adapter les recommandations en fonction de leur établissement. En effet, « certains voulaient imposer le masque, d’autres pas, etc. », reprend le Syndicat.L’objectif premier n’était pas une communication vers l’extérieur, « mais très vite des librairies non membres, des bibliothèques, des écoles se sont reconnues dans ces illustrations et nous ont demandé à pouvoir les utiliser et voilà la propagation… »L’auteur, lui, assure s’être plié à l’exercice « avec plaisir ». Ces pictogrammes doivent « aider les gens à comprendre et respecter les consignes de sécurité ». Et comme tous les établissements n’appliquent pas les mêmes règles, chacun « pouvait composer sa propre affiche ».La réalisation elle-même découle d’une conscience aiguë de la difficulté actuelle. « J’ai été libraire, ma compagne est libraire et c’est une période difficile pour le métier. Il y a un stress financier, mais aussi un stress et une responsabilité sanitaire. Pour que la reprise se passe au mieux pour les libraires et les clients, il est important de mettre en place des consignes qui protègent tout le monde », assure Max de Radiguès à ActuaLitté.On retrouvera alors l’affiche chez tous les libraires « affiliés au SLFB, en ligne et chez d’autres personnes qui auront contacté le syndicat pour les utiliser ». Et l’on pourra alors utiliser soi-même ces consignes.La librairie Tropismes, par exemple, pose les bases : « Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter des consignes sanitaires strictes. Port du masque obligatoire, lavage de main, nombre limité de clients, distance de sécurité, visite individuelle et limitée à 30 minutes, paiement par carte fortement recommandé. »Quant à l’auteur, profitant d’une épouse libraire, « elle me ramène tout ce dont j’ai besoin à la maison. » Pour autant, « j’irais en librairie », si tel n’était pas le cas. « J’ai eu l’occasion d’échanger avec de nombreux libraires ces dernières semaines et je sais qu’ils ont tous anticipé la réouverture, qu’ils ont travaillé dur pour que les clients puissent retrouver les livres dans les meilleures conditions possible pour tous. »