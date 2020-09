Une sixième bibliothèque de Paris ferme à cause du Covid

crédit photo : bibliothèque André Malraux

La réouverture avait été retardée du fait des « réaménagements nécessaires pour votre sécurité », notait l’établissement. Des horaires plus serrés, un accès qui, légalement, imposait le masque, et des contraintes touchant aux prêts. « Vous pourrez rendre et emprunter des documents, mais nous ne pourrons vous permettre l’accès aux espaces de consultation, d’étude, et multimédia, au catalogue », notaient les personnels.Mais patatras : sans plus d’explication qu’un laconique message, on apprend ce 15 septembre, moins de deux semaines après la reprise, que la bibliothèque s’arrête.« En raison d’un cas COVID-19 avéré au sein des équipes de la bibliothèque, nous ne pourrons pas vous accueillir cette semaine. La bibliothèque André Malraux sera exceptionnellement fermée du mardi 15 septembre au mardi 22 septembre 2020 », indique l’établissement.« Nous vous retrouverons mardi 22 septembre à partir de 13 h. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. »Une pause de sept jours qui range la bibliothèque dans la liste noire des autres espaces de prêts – Marguerite Duras et Sorbier dans le XXe, Marguerite Yourcenar dans le XVe, mais également La goutte d’or, dans le XVIIIe et Françoise Sagan dans le Xe.La semaine dernière, une nouvelle page pour Françoise Sagan s’amorçait alors que la médecine du travail intervenait… pour limiter l’ouverture…