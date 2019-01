Une taxe sur l'utilisation commerciale du domaine public pour soutenir les auteurs

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un projet du candidat Mélenchon

Le 9 janvier dernier, à l'Assemblée nationale, une quinzaine de députés de La France insoumise a déposé une proposition de loi visant à l'institution d'un fonds de soutien à la création artistique « dans des disciplines relevant des arts plastiques, graphiques et visuels, des arts cinématographiques, audiovisuels et photographiques, de la littérature et de l’illustration ». Ce fonds viendrait contribuer « au développement de l’activité des artistes auteurs par l’attribution d’aides ponctuelles à la création et par la mise en œuvre d’un droit au soutien à la création ».Toute personne dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé par un décret et dont l'activité artistique constitue l'activité principale pourrait soumettre un projet au conseil chargé de l'administration du fonds, pour obtenir une aide.Le fonds serait alimenté, explique la proposition de loi, par un prélèvement obligatoire, à hauteur de 1 %, sur les bénéfices « tirés de l’utilisation commerciale et à but lucratif d’une œuvre ne faisant plus l’objet d’une protection au titre du droit d’exploitation reconnu à l’auteur ou à ses ayants droit ». Par exemple, la réédition d'une pièce de Molière par une maison d'édition, vendue en librairie, serait soumise à ce prélèvement. À l'inverse, « l’utilisation gratuite et libre des œuvres non soumises aux droits d’auteurs » ne sera pas concernée par ce prélèvement.Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, alors candidat, avait présenté un projet similaire dans son programme . Il proposait à l'époque de financer la retraite des auteurs à l'aide de ce fonds : « [L]orsqu’on aura passé le délai, 30 ans, 40 ans, 70 ans d’après l’Union européenne, qui veut à tout prix que les éditeurs puissent, quelle que soit l’édition, ramasser le plus longtemps possible, le plus possible. Eh bien, on mettrait les mêmes droits qu’avant, ou un peu moins, et ces droits seraient versés à une caisse qui alimenterait la cotisation sociale des créateurs. Cela s’appelle socialiser le domaine public de la création. »Le candidat faisait alors référence à une idée de Victor Hugo, et citait ce dernier : « L’héritier du sang est l’héritier du sang. L’écrivain, en tant qu’écrivain, n’a qu’un héritier, c’est l’héritier de l’esprit, c’est l’esprit humain, c’est le domaine public. Voilà la vérité absolue. »En 2014, Marie Sellier, présidente de la Société des Gens de Lettres, avait elle aussi évoqué l'idée pour financer la retraite des auteurs . Une proposition récurrente, donc, qui ne s'est jamais concrétisée : il faut dire que les ventes de textes entrés dans le domaine public sont particulièrement rentables pour les éditeurs, qui ne versent aucun droit tout en profitant des ventes liées à la présence de ces titres dans les programmes scolaires, par exemple.