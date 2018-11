Le ministère de la Culture, plus précisément la direction générale des médias et des industries culturelles, au sein du service Livre et Lecture, annonce une troisième édition du Baromètre de l’accessibilité numérique en lecture publique, après les éditions précédentes en 2014 et 2016.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Ce Baromètre de l'accessibilité numérique en lecture publique sera composé de trois volets :



l’accessibilité des sites web et portails de bibliothèques (parties quantitative et qualitative) ;

l’accessibilité des catalogues en ligne (OPAC) ;

l’accessibilité des ressources numériques



Il s'inscrira dans la continuité des baromètres réalisés en 2014 et 2016 par BrailleNet, la société PixFL et Tosca consultants et mesurera le niveau de prise en compte par les bibliothèques de lecture publique des standards de l’accessibilité numérique (WCAG, RGAA).



L'étude a été confiée aux sociétés Com'Access et Oceane consulting, et sera menée en collaboration avec la Fulbi (Fédération des Utilisateurs de Logiciels pour Bibliothèques, Information & Documentation), l’association RéseauCarel, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d’information, l'Association des bibliothécaires de France - commission Accessibib et l’Association Valentin Haüy.



Les résultats du Baromètre seront dévoilés en avril 2019.