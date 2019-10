Unique Heritage Media achète Disney Hachette Presse à Disney et Lagardère

Emmanuel Mounier, président de Unique Heritage Media

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après l'annonce de négociations exclusives ouvertes avec le groupe Lagardère et Walt Disney Company, le groupe d'édition Unique Heritage Media (UHM) officialise le rachat de Disney Hachette Presse à ses interlocuteurs. « La société assurera l'édition et l'exploitation de magazines sous licence Disney, à travers des marques comme Le Journal de Mickey, Picsou Magazine, Mickey Junior ou Disney Princesses », annonce UHM dans un communiqué.« UHM continue à développer sa dynamique de croissance, avec l'objectif de promouvoir la lecture comme axe de développement pour la jeunesse, tout en l'enrichissant de nouvelles formes de médias », commente Emmanuel Mounier, président du groupe.Créée en 1991, la société Disney Hachette Presse comptait deux actionnaires, The Walt Disney Company, propriétaire à 51 %, et le groupe Lagardère, qui détenait les 49 % restants. Le montant du rachat n'a pas été dévoilé.Avec ce rachat et cette intégration, Disney Hachette Presse devient Unique Heritage Entertainment. « En 5 ans, UHM est devenu un acteur incontournable de l'industrie créative et récréative en France, avec le souci d'offrir des produits et services de qualité à destination de la jeunesse et de leurs familles. Je suis ravi et fier d'accueillir les équipes de DHP afin qu'elles continuent à exprimer créativité et passion au sein de Unique Heritage Entertainment », souligne Emmanuel Mounier.« Nous sommes très heureux de collaborer avec UHM au développement de l'activité magazine, une activité historique de The Walt Disney Company en France puisqu'elle existe depuis 1934 et grâce à laquelle de nombreux enfants ont appris le goût de la lecture », se réjouit Hélène Etzi, présidente de The Walt Disney Company France.L'acquisition permet à UHM de doubler sa taille, précise le groupe. Ce dernier fait état, en 2018, d'un chiffre d'affaires de 30 millions €, grâce à la diversification des activités (abonnements, retail, agence et régie publicitaire intégrée).Créé en 2014, le groupe Unique Heritage Media est porté par les fonds d’investissement Entrepreneur Venture et 123 Investment Managers, et contrôlé par Education Wizards Investissement. Parmi ses sociétés, on compte les startups Quelle Histoire, Pili Pop Labs, Wondercity, mais le groupe est aussi propriétaire de Fleurus Presse (Le Monde des ados, Pirouette, Tout Comprendre...)