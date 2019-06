Unique Heritage Media lorgne sur Le Journal de Mickey et Picsou Magazine

Emmanuel Mounier (Unique Heritage Media)

Unique Heritage Media annonce être entré en négociation exclusive pour reprendre la société Disney Hachette Presse (DHP) aux deux actionnaires actuels, The Walt Disney Company, propriétaire à 51 %, et le groupe Lagardère, qui détient les 49 % restants. Cette société de presse, qui édite Le Journal de Mickey, Picsou Magazine, Mickey Junior ou encore Disney Princesses, a été créée en 1991.« UHM cherche à promouvoir le goût de la curiosité et de la connaissance dès le plus jeune âge, avec des marques fortes et des contenus originaux. Ce projet de reprise est une opportunité majeure pour UHM de continuer à développer cette dynamique : non seulement nous étendrons notre offre à de nouveaux segments plus récréatifs, en nous associant à la puissance des marques et des personnages Disney, et nous pourrons faire bénéficier de nos savoir-faire créatifs à la nouvelle entité », déclare Emmanuel Mounier, président de Unique Heritage Media.« Je souhaite que le nouvel ensemble puisse continuer à promouvoir la lecture comme axe de développement pour la jeunesse, tout en l’enrichissant avec de nouvelles formes de médias. Avec près de 550 000 abonnés, des marques puissantes, une offre large, ce projet permettrait à UHM de doubler de taille, tout en conservant l’agilité et la créativité qui font sa force depuis sa création », précise-t-il.Créé en 2014, le groupe Unique Heritage Media est porté par les fonds d’investissement Entrepreneur Venture et 123 Investment Managers, et contrôlé par Education Wizards Investissement. Parmi ses sociétés, on compte les startups Quelle Histoire, Pili Pop Labs, Wondercity, mais le groupe est aussi propriétaire de Fleurus Presse (Le Monde des ados, Pirouette, Tout Comprendre...), éditeur de presse jeunesse depuis 1929.Le chiffre d’affaires de UHM, qui s’élevait à 1,6 million € en 2016, se compose des revenus des abonnements (60 %), à travers les magazines Fleurus Presse et les applications Pili Pop, la vente au détail (30 %), avec les livres Quelle histoire, et enfin la régie publicitaire intégrée, pour le reste.UHM entend développer ce dernier axe avec l’ouverture d’une agence de publicité et de communication, mais aussi un accent mis sur les licences et l’animation.Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Depuis quelques mois, le groupe Lagardère se détache progressivement de son activité média , jugée insuffisamment rentable, et vend les titres à différents acheteurs, à l'image de Disney Hachette Presse.