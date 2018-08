Unir les bibliothèques autour du monde : l'IFLA dévoile sa Vision Globale

Réunis à Kuala Lumpur, en Malaisie, les bibliothécaires du monde entier ont découvert la Vision Globale qu'ils ont contribué à façonner avec l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques. Les professionnels de 190 États membres de l'ONU ont défini ce que serait l'avenir des bibliothèques et du métier de bibliothécaire, en attendant un plan d'action mondial.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Depuis mars 2018 et le lancement de l'initiative Global Vision, l'IFLA a recueilli les avis et préoccupations d'une partie des professionnels du monde des bibliothèques, à travers, notamment, des ateliers régionaux et des votes en ligne. En sont ressorties les conceptions des missions des bibliothèques et de leurs rôles dans les sociétés, en provenance de 190 États membres de l'Organisation des Nations Unies.

Car la Vision Globale de l'IFLA est intrinsèquement liée aux objectifs de développement durable listés par l'organisation dans son Agenda 2030. « Éducation de qualité », « inégalités réduites », « égalité entre les sexes », autant d'objectifs que l'ONU souhaite faire progresser, et dont les bibliothèques se sont emparées : un accès à l'information et à des ressources sur ses sujets permettrait déjà d'assurer leur promotion auprès des publics.

Une approche mondiale



La Vision Globale de l'IFLA participe à ce mouvement, et se concrétisera à travers un plan d'action pour la période 2019-2024, qui sera dévoilé en août 2019. En attendant, la fédération a analysé les données récoltées auprès des professionnels pour cadrer l'ensemble : l'organisation se félicite de ce que, « à travers toutes les régions, types de bibliothèques et durée d’expérience en bibliothèque, nous partageons un engagement profond sur la valeur et le rôle durables des bibliothèques ».

10 points-clés et 10 opportunités ont été identifiés et listés dans le document présenté en fin d'article : les professionnels, face à un constat, proposent une action pour le faire perdurer ou, au contraire, le dépasser. Des engagements, en quelque sorte, autour des idéaux qui fondent le métier.

Ce premier rapport sur la Vision Globale, accessible à cette adresse, détaille les réponses des professionnels et les analyse, selon les régions et les types de bibliothèques. Mais le plus intéressant, et le plus concret, reste à venir : les bibliothécaires du monde entier sont de nouveau sollicités pour partager leurs idées sur les différents engagements identifiés dans la première partie du rapport et sur les objectifs de développements durables de l'ONU.

À l'aide des initiatives des professionnels, l'IFLA constituera un magasin d'idées dans lequel chacun pourra piocher pour agir à son tour. Et en août 2019 suivra la stratégie globale de l'IFLA qui s'annonce comme un moment fort du métier de bibliothécaire.



Le document ci-dessous peut être téléchargé ici, ou consulté dans son intégralité ci-dessous.