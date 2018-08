Unpaywall, des millions d'articles scientifiques en accès ouvert

Dans le monde de la recherche et de l'édition scientifique, l'accès ouvert aux publications se développe considérablement depuis des années. Mais les chercheurs font face à un autre problème : la possibilité de découvrir et de consulter ces articles en accès ouvert et gratuit, qui sont parfois bien cachés ou peu mis en avant. Unpaywall, une base de données gratuite et ouverte, apporte une solution à cette carence en visibilité.

(Bradley Gordon, CC BY 2.0)

Contrairement à Sci-Hub, la plateforme d'accès gratuit à des articles scientifiques payants, Unpaywall n'est pas considéré comme illégal par les éditeurs de revues scientifiques. Au contraire : le géant Elsevier a même intégré l'outil à son propre moteur de recherche, Scopus, afin que les chercheurs puissent accéder facilement à des millions d'articles en accès libre.

Unpaywall est né au cours de l'année 2011 : Heather Piwowar, Jason Priem et Cristhian Parra, chercheurs en informatique, évoquent alors l'idée d'une base de données et d'un moteur de recherche pour dénicher dans l'immensité du web des articles en accès libre. Mieux encore : lorsqu'un chercheur tombe sur un article en accès protégé et payant, Unpaywall cherche si une version gratuite — et légale — est stockée quelque part.

« Unpaywall change vraiment la donne. Il nous rapproche de la possibilité de mettre en place une véritable infrastructure pour la science ouverte », témoigne Alberto Martín-Martín, de l'université de Grenade, en Espagne. Et pour cause : selon une étude de Priem et Piwowar eux-mêmes, près de la moitié des articles recherchés en ligne sont disponibles quelque part en version gratuite et libre d'accès.

Près de 20 millions d'articles sont aujourd'hui recensés par Unpaywall, qu'il est possible d'ajouter à son navigateur à l'aide d'une extension.

La prochaine étape d'Unpaywall vise à rendre un peu plus accessibles les articles scientifiques : une bourse de 850.000 $ obtenue le mois dernier par la fondation derrière le service, Impactstory, sera utilisée pour développer une intelligence artificielle capable de résumer les articles de l'immense base de données pour les rendre compréhensibles par les non initiés.



Unpaywall est accessible librement, à cette adresse.



via Nature