Urssaf et les artistes auteurs : Franck Riester fait enfin un premier pas

Pas de trêve pour les fêtes pour les artistes-auteurs. Depuis plusieurs jours, les dysfonctionnements de l’URSSAF occupent toutes les discussions entre créateurs et créatrices. Le ministre de la Culture, Franck Riester, vient de communiquer son soutien à ces derniers et la garantie que ses services et ceux de la sécurité sociale mettaient tout en œuvre pour sortir de cette crise administrative.





on sort le cric... enfin - pixabay licence





Pour tenter d’accompagner les auteurs dans ce dédale kafkaïen, la Ligue des auteurs professionnels a relayé certaines recommandations provisoires, le temps que les 18 associations et syndicats reçoivent une réponse à leur courrier commun et que les services impulsent des informations claires.



Le CAAP a également mis en ligne une forme de guide très poussé pour tenter de comprendre la logique des décisions prises par l’URSSAF et celles parfois très obscures des bugs en tous genres. Les différentes organisations professionnelles unissent leur force pour guider leurs adhérents et adhérentes selon les métiers créatifs.



Urssaf : Marche ou crève qu'importe, mais paye



Et voici qu’après des semaines de silence, face aux témoignages accablants, le ministre de la Culture prend finalement la parole, en ce dernier jour de l’année. Agnès Buzyn, elle, reste encore bien silencieuse sur ces questions.

Nos services sont mobilisés pour que des réponses claires et satisfaisantes soient apportées rapidement. Nous y serons très attentifs. @MinistereCC 2/2 — Franck Riester (@franckriester) December 31, 2019

« Le cabinet du ministre a été très réactif, confie Samantha Bailly, vice-présidente de la Ligue et de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. C’est une bonne nouvelle, mais nous savons bien qu’une partie des décisions dépend du Ministère des Solidarités et de la Santé. Il faut absolument une réponse publique des ministres à nos courriers, une communication rapide du rapport Bruno Racine et de ses préconisations, mais aussi la reprise de réelles concertations. »









Et de poursuivre : « Des arbitrages de la plus haute importance doivent être faits, sur trop de sujets qui traînent depuis des années. Tant que la gouvernance du régime des artistes-auteurs ne sera pas réglée, les dysfonctionnements continueront. L’URSSAF est uniquement en charge du recouvrement de nos cotisations, c’est supposé être un prestataire de service. »

Merci pour votre réponse. Nous comptons sur vous. Cette situation ne peut pas durer. @LigueAuteursPro — Tatiana de Rosnay (@tatianaderosnay) December 31, 2019

Car la questions cruciale persiste : qui pilote pour les artistes-auteurs ? Si ces derniers disposaient d’un conseil d’administration, reposant sur des élections professionnelles démocratiques des représentants des artistes-auteurs, la situation ne serait pas aussi déconnectée du terrain.

« N’importe quel auteur aurait signalé qu’un appel de cotisations forfaitaire de ces montants, pour notre population professionnelle, est une aberration. Il aurait suffi de baser les acomptes provisionnels sur le dernier revenu connu, comme nous étions nombreux à le recommander », conclut Samantha Bailly.



Les affres de la cotisation pour les artistes auteurs



Un premier pas du ministère de la Culture, donc, mais pour l’instant, les dysfonctionnements continuent et les auteurs sont perdus dans cette jungle administrative, venant accentuer leur précarité grandissante.

Et ça là ! C'est pas un sacré scandale ça ??



C'est pourtant pas faute de prévenir depuis des mois que ça va pas et que ça sentait mauvais hein !



@franckriester @MinistereCC https://t.co/sTFiMhyr8W — Bulledop (@Bulledop) December 30, 2019

À lire, ce thread. Mon cas personnel, j’ai reçu le courrier, mon code d’activation. Mais comme j’ai une activité annexe en auto entrepreneur avec le même numéro de sécu, bah non. https://t.co/JpCwXzJe6K — Grégory Demange (@gregdizer) December 30, 2019

Allo l’Urssaf... un auteur peut être en traitements et salaires sans être intégralement précompté. Allo ? On peut avoir des éditeurs étrangers. L’étranger, c’est plein de pays hors de la France, allo ? @LigueAuteursPro @MinistereCC @MinSoliSante @ActuaLitte @franckriester https://t.co/klAxWpJdAX pic.twitter.com/GPl8C2IUsT — Sophie Dieuaide (@DieuaideSophie) December 30, 2019



Les auteurs commencent à perdre espoir, et la colère a laissé place à la consternation. Quelles seront les prochaines étapes pour remédier à une situation si complexe ?