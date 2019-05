USA : Hachette ouvre un comptoir pour aider les librairies indépendantes

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La filiale américaine du géant français vient de créer Indie Direct : cet outil vise à pallier la fin d’activité de Baker & Tayler. Le compte, pour les libraires, doit être créé avant le 30 août et la première commande itou. Il se destine d’ailleurs à toutes les librairies qui n’auraient pas de compte déjà ouvert chez HBG.Les avantages sont significatifs, outre de pouvoir continuer à s’approvisionner en livres. D’abord, pas de montant minimum pour la commande initiale. Ensuite, remise supplémentaire. Tous les éditeurs du groupe américain sont concernés, depuis Disney Book en passant par Moleskine, Octopus ou Phaidon et bien d'autres.En mettant un terme à ses activités de distribution, Baker & Taylor met en péril plus de 500 emplois au sein de sa structure, apprenait-on.« Hachette Book Group est attaché aux librairies indépendantes et au travail remarquable qu’elles réalisent pour le compte de nos auteurs et de nos livres », assure Alison Lazarus, directrice des ventes du groupe.« Avec la promotion de Indie Direct, au sein de HBG, nous sommes heureux de leur étendre notre soutien. […] Notre objectif est d’aider ces magasins avec un plan de transition simple et de dissiper toute préoccupation concernant les commandes de livres, de chez nous ou de nos partenaires éditeurs. »via Shelf Awareness