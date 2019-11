USA : la “taupe” de la Maison Blanche et Hachette inquiétés par la justice

(The White House, domaine public)

La date de publication d'A Warning (Un avertissement, en version française) se rapproche, et l'administration Trump vient d'envoyer un avertissement à l'éditeur, Twelve, une filiale du groupe Hachette, par l'intermédiaire du Department of Justice (DoJ). Joseph H. Hunt, sous-procureur général des États-Unis, signe ainsi un courrier adressé à Carol Ross, juriste du groupe Hachette, et aux agents littéraires Matt Latimer et Keith Urbahn.« Si l'auteur s'avère bien être un membre de l'administration Trump, la publication du livre pourrait aller à l'encontre d'une ou plusieurs clauses de confidentialité, dont des clauses habituelles qui garantissent la confidentialité des informations obtenues dans le cadre des fonctions exercées ou pour l'accès à des informations classées secret défense », indique le courrier de Joseph Hunt, cité par CNN Business Visiblement, le Department of Justice chercherait avant tout à obtenir un exemplaire de l'ouvrage avant sa publication, afin de pouvoir empêcher cette dernière ou exiger la suppression de certains passages, en cas de divulgation d'informations confidentielles.La censure de l'ouvrage complet ne serait pas forcément l'objectif du DoJ, qui s'est récemment intéressé à un autre livre. Permanent Record, le livre d'Edward Snowden, a ainsi valu à ce dernier une action en justice du DoJ, qui a estimé qu'il avait rompu des accords de confidentialité signés avec la CIA . Ainsi, une action en justice n'attend pas forcément le groupe Hachette à la publication du livre.Joseph Hunt intime les éditions Twelve, ainsi que les deux agents littéraires impliqués, de communiquer au DoJ les clauses de confidentialité signées par l'auteur d'A Warning, ou directement son identité pour s'assurer qu'il n'a pas signé de clauses, si tel est le cas.Le groupe Hachette, par l'intermédiaire de Carol Ross, a évidemment refusé de révéler l'identité de l'auteur, rappelant simplement qu'il s'agissait bien « d'un ancien membre ou d'un membre actuel de l'administration Trump ». La protection des sources s'appliquera donc ici, comme elle s'était appliquée pour la publication de la tribune dans le New York Times. Les agents de l'auteur, Matt Latimer et Keith Urbahn, y voient pour leur part une tentative d'intimidation dans le courrier.La missive du DoJ peut en effet être perçue comme une intimidation, mais il fait partie d'une procédure habituelle dans ce type de situations. Donald Trump, ses avocats ou le reste de son administration pourraient toutefois se manifester avant ou après la publication de l'ouvrage, comme cela s'est passé à plusieurs reprises, notamment pour Le Feu et la Fureur de Michael Wolff (traduit en France par Valérie Le Plouhinec, Nikki Copper, Isabelle Chelley et Michel Faure, chez Robert Laffont).