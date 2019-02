USA : le marché trade books enregistre une croissance de 6,9 % en 2018

photo d'illustration - Todd Van Hoosear CC BY SA 2.0



Voilà donc six ans que l’audiolivre connaît une embellie (pulmonaire, évidemment) : pour 2018, la croissance est de 37,1 %, soit 127,1 millions $ de mieux qu’en 2017. Les grands formats ont eux aussi connu une très forte croissance, avec 6,9 % de revenus de mieux, soit 196,9 millions $.Notons qu’en parallèle, l’audiolivre physique, lui, plonge de 21,5 %, passant de 58,2 millions $ à 45,7 millions $.Ces données concernent les éditeurs de trade books, ou livres grand public – à nuancer avec le fait que tout ce qui relève de l’éducation et de l’universitaire a vu en revanche ses revenus diminuer. On parle d’une baisse de 0,4 % soit 57 millions $ de perdus en regard de 2017, pour s’établir à 14,55 milliards $ – ce qui inclut également l’édition professionnelle, les presses universitaires, le matériel de cours pour l’enseignement supérieur, etc.Pour les différentes catégories éditoriales, les chiffres sont tous dans le vert, notant toutefois que la catégorie jeunesse et Young Adult est la plus timide avec seulement 3,3 % de croissance, à 2,111 milliards $ contre 2,043 milliards $ en 2017.Et le livre numérique ? Aux oubliettes, plus encore que jamais : il passe de 1,054 milliard à 1,016 milliard, soit 3,6 % de recul.Les chiffres proviennent de l’association des éditeurs américains (AAP), qui représente 1375 maisons. Pas la totalité du paysage éditorial des États-Unis, donc, mais un échantillon assez représentatif.