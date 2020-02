Usages numériques en bibliothèque : quel accompagnement du public ?

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le programme de la journée est le suivant :Accueil des participantsDiscours d'ouverturePar Martine Saint-Laurent, vice-présidente du Conseil départemental de l'Eure en charge du patrimoine historique, de la lecture publique et des archives départementales et Dominique Panchèvre, directeur de Normandie Livre & LectureL'accompagnement face aux écransPar Frédéric Tordo, psychanalyste, docteur en psychologie clinique, chercheur associé à l'Université Paris-VII (Denis Diderot) et membre de l'association 3-6-9-12À la rencontre des Promeneurs du NetAvec Anaïs Girard, Coordinatrice du réseau des Promeneurs du Net 27&76 et Claire Benard, Promeneuse du Net ainsi qu'Isabelle Deschildre de la CAF d'ÉvreuxDéjeuner libre(Possibilité de restauration au self du Département)Une installation de la Maison de l'Enfant et des Découvertes sera à expérimenter lors de la pause déjeuner.Un atelier au choixPlusieurs ateliers seront proposés par différents partenaires :Atelier d'incrustation numérique sur fond vert : cette technique existe depuis les années 40 dans le cinéma et la télévision. Améliorée dans les années 50, elle est toujours utilisée pour créer des effets spéciaux. La Maison de l'Enfant et des Découvertes vous propose de vous mettre dans la peau d'un(e) acteur(trice) de science-fiction, ou d'un(e) présentateur(trice) météo pour comprendre et expérimenter l'incrustation sur un fond vert en direct.Faites de la musique : grâce au logiciel Garage-Band®, créez un morceau de musique original. Assisté par le médiateur d'Exploradome, combinez les sonorités de la bibliothèque de sons, et repartez avec votre création convertie en fichier MP3.Tout un roman photo : après une initiation au logiciel Comic life® et aux caractéristiques de la bande dessinée avec un médiateur d'Exploradome, créez votre propre BD et recevez-la par mail.Le Vrai du Faux : c'est un magazine d'actualités où la vérité côtoie constamment le mensonge. Un outil d'Education aux Médias et à l'Information, proposé par les Promeneurs du net . L'animation est conçue pour s'adapter à tous types de publics, y compris adultes, via une phase de correction et de décryptage personnalisée.Les participants seront invités à s'inscrire sur un atelier.Restitution des ateliersConclusionLes inscriptions s'effectuent à cette adresse Le numérique en bibliothèque : comment accompagner les publics ?Jeudi 13 février 2020Hôtel du département de l'Eure14 Boulevard Georges ChauvinÉvreux