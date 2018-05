Utilisateur d'Amazon méfie toi, Jeff Bezos veille et sévit

Ces derniers temps, plusieurs utilisateurs à travers le monde ont vu leur compte clôturé, le site arguant d'un trop grand nombre de retours de la part de ces derniers. Pendant ce temps, 30 organisations se sont mobilisées derrière l’American Civil Liberties Union pour protester de l’utilisation d’Amazon Rekognition par les forces de l’ordre.Selon eux, le déploiement de l’outil de reconnaissance faciale confère « un dangereux pouvoir de surveillance » ont-il clamé dans leur lettre à Jeff Bezos. « Mis entre les mains des gouvernements, Amazon Rekognition se prête à tous les abus. Ce service représente une grave menace pour les communautés, dont les personnes de couleur et les émigrés, et menace la confiance et le respect qu’Amazon a construit » rapporte également TV5 Enfin confiance et respect, pas pour tout le monde… Parlez-en à la centaine d’utilisateurs qui ont vu leur compte bloqué sans autre forme de procès : impossible de passer commande, pour cause de trop nombreux retours. Les Amazoneurs s’affolent sur les réseaux et cherchent à contacter les services du site, mais rien à faire. Voilà ce qui arrive quand on contrarie Mr Jeff.