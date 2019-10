Utiliser la danse pour apprendre à lire : Ballet & Books

Une virée en Équateur aura permis à Talia Bailes de faire le lien : danseuse depuis plusieurs années, elle a évidemment pratiqué dans le pays aux côtés de communautés locales. L'occasion pour elle d'observer encore une fois que l'expression corporelle rapproche les gens. De retour aux États-Unis, Bailes décide de faire profiter les autres des bienfaits de cette activité.« De mon point de vue, la danse m'a apporté beaucoup de confiance en moi, en grandissant », explique-t-elle. « Cela m'a enseigné beaucoup sur la discipline, le travail, le fait d'être déterminée, tout en acquérant une conscience de soi. » Lors d'un séjour à l'hôpital pour enfants de Cincinnati, à des fins de recherche, Bailes a découvert que les difficultés d'apprentissage de la lecture, pour un enfant, pouvaient perdurer des années, voire tout au long de sa vie future, et entamer ainsi la confiance en ses propres capacités.La jeune femme a alors eu l'idée de combiner sa passion, la danse, et l'apprentissage de la lecture, pour que les bienfaits de la première puissent participer à l'ensemble du processus.Au sein de Ballet & Books, le nom donné par Bailes à son programme d'activités, on trouve deux groupes : l'un destiné aux enfants de 3 à 5 ans et l'autre à ceux de 6 à 10 ans. Sous la direction d'un élève de Bailes, les jeunes danseurs alternent entre des moments d'expression corporelle purs et des activités qui y joignent la lecture, comme l'écriture de lettres en manipulant des rubans, décrit The Ithacan Des jeux de lettres sont aussi proposés, ainsi que des lectures, plus simplement. Les moments de danse permettent aussi de canaliser l'énergie — et l'impatience — des jeunes danseurs et auditeurs, pour les maintenir plus attentifs tout au long de la séance.