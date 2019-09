Utopia Avenue, le nouveau roman rock 'n' roll de David Mitchell

David Mitchell raconte l’histoire d’Utopia Avenue, un groupe britannique qui a émergé de la scène londonienne en 1967. « Dirigé par le chanteur folk Elf Holloway, le demi-dieu de la guitare Jasper de Zoet et le bassiste de blues Dean Moss, le groupe n’a publié que deux disques au cours de son fulgurant parcours » a déclaré la maison d’édition Hodder & Stoughton.Le livre parlera aussi « des émeutes dans les rues, des révolutions des esprits, de la drogue, des voyous, de la folie, de l’amour, du sexe, de la mort, et de l’art, des familles que nous choisissons et de celles que nous ne choisissions pas, du célèbre pacte faustien et de l’échelle vacillante de la gloire ».Un ouvrage très rock 'n' roll donc, qui sortira en juin prochain dans la collection Sceptre des éditions Hodder & Stoughton. Utopia Avenue sera publiée simultanément aux États-Unis et au Canada par Penguin Random House. Aucune traduction n’est prévue pour le moment.« Rien de tel que l’arrivée d’un nouveau manuscrit de David Mitchell pour nous faire frémir d’enthousiasme » a affirmé l'éditrice Carole Welch. « Dans quels mondes nous transportera-t-il ? Par quelle magie nous envoûtera-t-il ? Quels personnages de ses précédents romans feront apparitions ? »« Utopia Avenue a plus que répondu à nos attentes. Il réunit tout ce qui a fait de David Mitchell un romancier aussi convoité et aimé depuis ses débuts il y a une vingtaine d’années — une narration captivante, une portée ambitieuse, une prose brillante et une trame diaboliquement bien pensée — tout cela, en abordant un nouveau sujet. Il pose un regard unique sur la fin des années 60 et emmène son lecteur dans un voyage sauvage, musical et extraordinaire. »Via The Bookseller