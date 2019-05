Vacances et rentrée aux couleurs de Beaumarchais, avec Erik Orsenna

Un XVIIIe siècle que l'on ne connaît plus si bien...

« L’existence de Beaumarchais est une ivresse de vivre. Une suite de folles journées. Une pièce de théâtre effrénée où les personnages, tous Beaumarchais, se succèdent, se nourrissent l’un l’autre, s’allient, se contredisent, se combattent, parfois se détestent, le plus souvent s’aiment, trop », indique l’Académicien Orsenna.Et de poursuivre : « Ce serait trop banal si, vécues par tous ces personnages, toutes ces vies se succédaient sagement. Cet horloger, fils d’horloger, ne supporte pas la chronologie. C’est le prince du En Même Temps. Trop gourmand pour ne pas TOUT vivre à la fois. Et trop joyeux de toutes ces aventures pour en ressentir de la fatigue. »Alors que Beaumarchais invente l’« échappement à double virgule » dans les mécanismes horlogers, il devient « maître de musique » auprès des filles de Louis XV. Lieutenant général des chasses, administrateur de la Compagnie des eaux (qui nous permit un jour d’avoir de l’eau potable à Paris), il est aussi armateur et marchand d’armes.Tout en étant espion à Londres pour Louis XV puis Louis XVI, il négocie le traité d’indépendance des États-Unis. Auteur de pièces tantôt géniales, tantôt très oubliables, il devient révolutionnaire malgré lui. Parmi les nombreux paris fous qu’il lance, il y a celui-ci : établir un droit qui protège les auteurs.Et un autre pari, encore : éditer les œuvres complètes de Voltaire, tout juste disparu. La colère du Roi, les tempêtes des tribunaux retentiront plus d’une fois. Et les femmes ? « En fait d’amour, vois-tu, trop n’est pas même assez », nous répond Beaumarchais, par la voix de Figaro. « Un portrait à rebondissements, où l’on sent poindre un (humble) autoportrait du biographe Erik Orsenna », assurent les éditions Stock dans un communiqué.Notons que le Sieur Erik accompagnera l’été, avec une émission hébdomadaire prévue sur France Culture – chaque samedi matin, huit épisodes à suivre de 25 minutes chacun. Et pour suivre, à l’automne, ce sont des spectacles de lectures en musiques qui interviendront dans différentes villes de France.[À paraître 14/08] Erik Orsenna — Beaumarchais, Un aventurier de la liberté — Stock — 9782234086104 – 17 €