Vague de fermetures de librairies dans toute l'Amérique du Nord

Ryan McGuire CC 0



Depuis Toronto, un porte-parole d’Indigo a annoncé la nouvelle : une première fermeture est intervenue entre le 17 et le 27 mars, possiblement reconductible. Elle a conduit à la mise au chômage technique de 5200 employés — sur les 7000 qu’elle compte sur l’ensemble du territoire.En tout, Indigo intervient dans 88 boutiques et 111 structures de taille moindre. La reconduction de cette fermeture fut une décision difficile à prendre, en regard de la mise au chômage que cela représente, poursuit Kate Gregory. Mais l’entreprise espère pouvoir dès que possible les accueillir de nouveau dans les commerces.De son côté, après les premières mises en garde de la semaine passée, le grand patron de Barnes & Noble a indiqué qu’il faisait baisser le rideau à plus de 370 de ses librairies — sur 620 établissements de l’enseigne.« Nous devons vraiment être prêts à faire en sorte que cette entreprise puisse traverser cette tempête et une tempête qui peut durer un certain temps », indiquait en effet James Daunt à ses salariés On ignore pour l’heure quelles sont les boutiques concernées, mais la vente en ligne, avec livraison, ou le retrait en boutique pourraient se prolonger. Les salaires seraient cependant maintenus.via Global news