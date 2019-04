Valenciennes : la médiathèque Simone Veil ouvre ses portes

- le réaménagement et la rénovation des espaces (remplacement des sols usés, des peintures, des luminaires)

- la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec la création d’une nouvelle rampe d’accès. Des parois vitrées ont aussi été déposées, permettant d’ouvrir l’espace et de faciliter la circulation au sein des différents espaces

- la mise aux normes des installations électriques et du système incendie

- de nouvelles installations informatiques dans le cadre de la labélisation bibliothèque numérique de référence

- la réfection du système de désenfumage

- la rénovation de la verrière

- l’installation d’un mobilier contemporain et plus confortable

À l'occasion du week-end d'inauguration, la médiathèque numérique Simone Veil sera ouverte pendant ces deux jours, avec un programme d'animations et de spectacles à la hauteur de l'événement (voir en fin d'article). Labélisée Bibliothèque numérique de Référence en 2012 par le ministre de la Culture, la médiathèque mettra à nouveau l'accent sur la médiation et l'offre numérique dans sa nouvelle configuration.La municipalité de Valenciennes fait état des travaux suivants :L'ensemble aura nécessité un investissement 1,97 million €, dont une subvention de de 800.000 € du ministère de la Culture : 850.000 € ont été investis dans l’équipement informatique et la numérisation, et 930.000 € dans les travaux de réaménagement. Les horaires d'ouverture ont été revus, avec une journée continue mise en place le samedi.Du côté des réaménagements, comme le veut la tendance actuelle dans les établissements de lecture publique, on fait de la place pour obtenir des espaces plus ouverts et dégagés. Les espaces calmes ont été transférés au sous-sol de l'établissement, où deux salles de travail ont fait leur apparition. Le rez-de-chaussée, lui, fait la part belle aux loisirs et à la lecture.L’ancienne salle d’étude est transformée en espace musique, cinéma et jeux vidéo tandis que le tout nouveau « Kube » de la médiathèque sera principalement consacré au numérique : deux écrans géants permettront de mettre en avant les différents services de l'établissement.Une nouvelle salle a été spécialement adaptée pour la consultation des documents patrimoniaux, où il sera également possible de découvrir les quelque 250.000 documents du fonds via un portail en ligne.L’ancienne salle du patrimoine, quant à elle, s’ouvre à tous en devenant « L’Atelier », un espace d’animation où les usagers profiteront de spectacles, conférences, expositions ou ateliers. La salle des Jésuites accueillera elle aussi des expositions.