Valérie Lévy-Soussan devient présidente du groupe Livre audio du SNE

remise du prix Audiolib 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En parallèle de ses études d’économie et de gestion, Valérie Lévy-Soussan a suivi des cours de Lettres à la Sorbonne, et les cours de Roland Barthes au Collège de France.Elle a travaillé comme Directrice marketing et projets dans le secteur des biens culturels et de l’édition, chez France-abonnements, puis chez France Loisirs, où elle a lancé un projet numérique autour du livre audio qui a conduit à la création d’Audiolib fin 2007. Elle est PDG d’Audiolib depuis novembre 2013.Dans le cadre de sa présidence, Valérie Lévy-Soussan, souhaite « poursuivre le travail mené par Paule du Bouchet et, dans le droit fil des travaux initiés au sein de la Commission Livre audio, stimuler l’intérêt croissant que suscite cette forme artistique orale et dématérialisée d’accès au livre pour asseoir sa visibilité et son développement auprès de nouveaux publics et poursuivre la médiation avec les instances culturelles et pédagogiques ».