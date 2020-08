Valérie Trierweiler : de Paris Match Lagardère à RTL Bertelsmann

Hé les grincheux et autres agresseurs, vous vous trompez de cible. Je ne fais pas voter les lois. Je ne suis pas la bourgeoise que vous désignez. J’ai grandi dans un hlm dans une ZUP. Mais j’exerce le métier de mes rêves grâce à quelques études. Et je connais la vie des français. — Valerie Trierweiler (@valtrier) August 15, 2020

crédit : Cyclotron CC BY SA 4.0

Quitter Lagardère pour intégrer Bertelsmann, voilà qui n’est pas rien. « J’ai appris en plein cœur de l’été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans. Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération », indiquait-elle ce 13 août sur Twitter Une déclaration qui faisait suite à la décision de Paris Match : à 55 ans, la journaliste, ancienne compagne de François Hollande, n’aurait été que l’arbre cachant la forêt. Plusieurs autres départs allaient intervenir au sein du magazine.Évidemment décriée, l’auteure avait fait volte-face, sur les réseaux, pour répondre à ses détracteurs.Et comme une mauvaise nouvelle est rapidement chassée par une bonne, on apprend de la rédaction de RTL qu’elle occupera tous les mercredis, à 18h30, une place à l’antenne. Dans l’émission RTL Soir, que présente Thomas Sotto, elle « apportera […] son regard incisif sur l’actualité ».Elle rejoint ainsi Nathacha Polony, qui intervient le lundi, ainsi que Philippe Caverivière, présent les mardis et jeudis.