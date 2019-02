Valoriser le domaine public : que faire d'un bien commun et comment ?

Qu’est-ce que le

domaine public

? Comment valoriser les œuvres du domaine public en bibliothèque (livre, film, musique) ? Quels sont les auteurs de la région Nouvelle-Aquitaine qui entrent cette année dans le domaine public ? À toutes ces questions (et à bien d’autres) des réponses seront apportées le jeudi 7 mars à la médiathèque François-Mitterrand de Poitiers.

Petit rappel utile : la durée des droits d'auteur en France s'étend sur la vie de l'auteur plus soixante-dix années après sa mort. Les 70 ans se calculent à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date du décès de l'auteur et se comptent en années civiles entières.A ce moment précis il n’est plus nécessaire de :• demander au titulaire des droits d'auteur son autorisation préalable pour reproduire ou représenter l'œuvre• verser des droits d'auteurAinsi, l'oeuvre entre dans le domaine public, et devient la propriété de chacun, libre alors d'en faire l'usage qu'il souhaite. La journée d'étude porterat l'accent sur les usages et la valorisation.9h30 : Accueil10h : Carte Blanche à Alain Quella-Villéger auteur, éditeur et historien10h25 : Focus sur un auteur qui entre dans le domaine public en 2019 : Louis Parrot10h30 : Introduction : « Du Domaine public : le droit, les usages », par Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Professeur de droit privé, Directrice du CECOJI10h55 : Focus : un auteur qui entre dans le domaine public en 2019 : Pierre FrondaieTable ronde animée par Tiphaine-Cécile Foucher (BnF), avec Florent Palluault (médiathèque de Poitiers), Lionel Dujol (médiathèques Valence Romans Agglo), Emmanuelle Boizet (éditions Finitude)12h20 : Focus : un auteur qui entre dans le domaine public en 2019 : Marcelle Tinayre1/ Visite animée des fonds patrimoniaux autour des auteurs récemment entrés dans le domaine public.2/ Mises en valeur des documents : Rachel Pellin (Catalogue OPDS d’ALCA, Bibliobox) et La Chapelle numérique de la bibliothèque Vaclav Havel : les cartes Open street map3/ Portails et usagers : Lionel Dujol : L’empreinte et Priscille Legros : Lectura+ (portail de l’ARALL)4/ Les Datas de la BnF : Tiphaine-Cécile Foucher16h30 : Conclusion de la journée et super focus des auteurs du domaine public de la région Nouvelle-Aquitaine.Les inscriptions doivent se faire en ligne à cette adresse . Programme détaillé à cette adresse . La journée se déroulera à la Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l'université - 86000 Poitiers.