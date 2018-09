Vandalisées, cambriolées : les librairies de Lille en danger ?

La ville de Lille s'interroge : en quelques jours, deux librairies, Meura et Place Ronde, ont subi des actes de vandalisme. Des pavés ont été lancés dans leurs vitrines respectives, et la librairie Meura a été de nouveau vandalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette fois, le ou les responsables ont également cambriolé la boutique.

La librairie Place Ronde, à Lille (© Marie-Laure Fréchet, 2018)

Sur la page Facebook de la librairie Meura, Lilya Aït Menguellet, gérante du lieu, a posté un message combatif malgré les circonstances. « Nous sommes têtus. On remplacera la vitrine, on renforcera la sécurité des lieux et on continuera », indique-t-elle dans un post qui montre la photographie de la vitrine détruite.

Il y a quelques jours, la librairie Place Ronde, à Lille également, publiait un message de la même teneur sur sa propre page Facebook, évoquant une « vitrine démolie par des idiots » dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 septembre. À quelques jours de l'inauguration, la libraire Fabienne Van Hulle se serait bien passée de cette embûche.







À quelques mètres de là, la librairie Meura subissait le même sort : un double acte de vandalisme, visant des librairies, qui avait intrigué la population.

Ce soir, inauguration de la très belle librairie La Place Ronde. L'occasion de reaffirmer ma consternation et de renouveller mon soutien à cette librairie ainsi qu'à la librairie Meura, après les actes de vandalisme intolerables dont ils ont été victime le week-end dernier. — Martine Aubry (@MartineAubry) September 26, 2018

Consternation d’apprendre que des actes de vandalisme ont visé 2 librairies à Lille. S’en prendre à ces espaces de liberté, de transmission, c’est s’attaquer à la Culture tout entière. Je condamne ces actes et assure les librairies @PlaceRonde et Meura du soutien du @MinistereCC. — Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) September 26, 2018



Le 26 septembre, la maire de Lille Martine Aubry avait publié un message pour faire part du soutien de la ville aux commerçantes, quelques heures après un tweet de Françoise Nyssen.



Dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27, donc, la seconde vitrine de la librairie Meura a été brisée, sans entamer la volonté de la libraire. Des plaintes ont été déposées et une enquête ouverte.