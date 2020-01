Vanessa Springora, invitée de La Grande Librairie du 15 janvier

Après une émission annulée le 8 janvier dernier, Vanessa Springora sera bel et bien l'invitée, en direct, de l'émission La Grande Librairie de ce 15 janvier. Elle y évoquera bien entendu son livre Le Consentement, publié par les éditions Grasset, dans lequel elle dénonce les agissements de l'auteur Gabriel Matzneff, avec lequel elle a entretenu une relation dès ses 13 ans.Pour alimenter et animer le débat ouvert sur la pédophilie, François Busnel recevra également un juge, Jean-Pierre Rosenczveig, invité pour son livre Rendre justice aux enfants (Seuil), un sociologue, Pierre Verdrager, pour L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse (Armand Colin), et enfin une pédo-psychiatre, Marie Rose Moro, auteure du livre Bien être et santé des jeunes (Éditions Odile Jacob).