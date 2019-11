Vanessa Springora prend la tête des éditions Julliard

« Depuis 2006, Vanessa Springora a grandement participé au développement de la maison et à son rayonnement en accompagnant les auteurs et en découvrant de nouveaux talents, avec passion et professionnalisme. Je tiens, ainsi que Cécile Boyer Runge, Présidente des éditions Robert Laffont, à remercier Betty Mialet et Bernard Barrault pour leur travail remarquable au sein de Julliard », explique Michèle Benbunan, Directrice générale d’Editis, dans un communiqué.« Depuis 1995, ils n’ont eu de cesse d’enrichir le catalogue des éditions Julliard avec des textes d’auteurs à la personnalité toujours singulière et au style inimitable . »Pour Arnaud de Puyfontaine, président d'Editis : « La nomination de Vanessa Springora est l’aboutissement logique de son travail auprès des auteurs depuis treize ans et représente une continuité pour Julliard. Son expérience, sa connaissance et son attachement à cette maison à l’histoire unique seront des atouts précieux dans ses nouvelles fonctions. »Titulaire d’un DEA de lettres modernes à l’Université Paris-Sorbonne, Vanessa Springora a débuté sa carrière en 2003 en tant que réalisatrice-auteure pour l’Institut national de l’audiovisuel, avant de rejoindre les éditions Julliard comme assistante d’édition en 2006.Éditrice au sein de cette prestigieuse maison depuis 2010, elle accompagne l’ensemble des auteurs Julliard dans le suivi éditorial de leurs textes et est en charge de découvrir de nouveaux auteurs. En parallèle, pour les éditions Robert Laffont, elle coordonne depuis 2010 la collection « Nouvelles Mythologies » dirigée par Mazarine Pingeot et Sophie Nordmann.Elle est également l’auteure d’un ouvrage à paraître en janvier 2020, Le consentement (ed. Grasset), l’histoire d’une romance qui dégénère entre une adolescente de 13 ans et un homme d’une cinquantaine d’années, amateur de tourisme sexuel…