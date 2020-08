Vendant 1 million d'actions Amazon, Jeff Bezos empoche 3 milliards $

photo : NMAH, CC BY NC 2.0

On découvre avec la stupéfaction d’un adolescent trouvant un point noir sur son front la veille d’une soirée attendue que Jeff vient d’écouler 1 million de ses actions Amazon. Si le montant de l’action varie, il est autour de 3100 $ depuis quelques semaines. Avec cette vente, c’est donc un chèque de 3,1 milliards $ que le PDG encaisse.Les documents, rendus publics en début de semaine ( voir ici ) indique que la vente s’est effectuée entre 3102 et 3183 $ suivant les actions.Que faire avec tout cet argent ? Eh bien, Bezos expliquait déjà en 2017 qu’il se séparait d’un milliard chaque année pour financer son projet spatial, Blue Origin. Mais l’an passé, c’est un montant de 2,8 milliards $ qu’il a revendu et plus tôt en 2020, au mois de février, il a cédé pour 4 milliards $ d’actions.Évidemment, personne ne commente ce type de transaction, sans risquer de voir un météorite s’écraser dans son salon.Et pour évoquer l’altruisme de celui qui s’efforce de robotiser ses salariés, notons qu’il a pris part à une initiative de 10 milliards $ concernant le changement climatique. Ou encore abondé au fond Day 1, à la hauteur de 2 milliards $ pour soutenir les services à destination des sans-abri et l’éducation de la petite enfance.