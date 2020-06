Vendre des masques sanitaires pour soutenir financièrement les librairies

< >

Aux États-Unis comme dans d'autres pays du monde, les librairies sortent particulièrement fragilisées des périodes de confinement et de fermeture contrainte, pour cause de coronavirus. Aussi, la société Out of Print, filiale vestimentaire du groupe Penguin Random House, a-t-elle mis en place une grande opération de soutien, par l'intermédiaire d'une vente de masques sanitaires.Vendus 12 $ l'unité, les masques verront une partie de leur montant reversée à la Book Industry Charitable Foundation (Binc), une fondation qui vient en aide à des acteurs fragilisés de l'industrie du livre, en l'occurrence les librairies en difficulté.Disponibles en précommande depuis quelques jours, 13.000 masques ont d'ores et déjà été vendus, de loin le meilleur lancement pour un produit sur Out of Print, note Shelf Awareness . Différents modèles sont proposés, certains affichant simplement des livres quand d'autres reprennent des univers connus, comme Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams ou Le Pigeon de Mo Willems...