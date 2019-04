Venez à la rencontre de Yasmina Khadra à l’Institut du Monde Arabe

Yasmina Khadra, ActuaLitté CC BY SA 2.0



Yasmina Khadra, ActuaLitté CC BY SA 2.0

Khalil est une plongée vertigineuse dans l’esprit d’un kamikaze qu’il suit à la trace, jusque dans ses derniers retranchements : Vendredi 13 novembre 2015. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d’explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l’acte. Il fait partie du commando qui s’apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, pour nous éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et l’insoutenable brutalité de la folie.

Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu’il la surprenne penché sur lui, pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais Driss ne se réveillerait pas. Restitué à lui-même, il s’était verrouillé dans un sommeil où les hantises et les soupçons se neutralisaient, et Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l’abri des tourments qui la persécutaient. Aucun ange ne t’arrive à la cheville, lorsque tu dors, mon amour, pensa-t-elle. Pourquoi faut-il qu’à ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu’il te suffit d’un sourire pour les tenir à distance ? Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger jusqu’au jour où l’outrage s’invite à leur table. Dès lors, Driss n’a plus qu’une seule obsession : identifier l’intrus qui a profané son bonheur conjugal.

Yasmina Khadra, sur tous les fronts

« Une heure avec... » fait partie de la mission centrale de l’IMA de faire connaître et participer au développement des cultures arabes, dans un dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe.Le principe de la programmation est de saisir l’opportunité du passage à Paris d’auteurs que l’on a rarement l’occasion d’entendre dans l’Hexagone, pour leur proposer un lieu et un public où présenter leur actualité littéraire.Ce samedi 27 avril, c’est Yasmina Khadra, de son vrai nom, Mohammed Moulessehoul, qui sera à l’honneur. Cet auteur algérien est au centre de l’actualité après avoir remporté le Prix Méditerranée du livre d’Art 2019 pour Ce que le mirage doit à l’oasis, mais également à l’approche de la sortie de son nouveau roman, L’Outrage fait à Sarah Ikker, le 2 mai prochain.La rencontre littéraire portera sur ses deux derniers romans : Khalil et L’Outrage fait à Sarah Ikker.Résumé de l’éditeur pour KhalilRésumé de l’éditeur pour L’Outrage fait à Sarah IkkerLa rencontre sera animée par le journaliste Bernard Magnier, et une lecture sera proposée par Léon Bonnaffée, auteur et interprète.Consacré à deux reprises par l’Académie française, salué par des prix Nobel (Gabriel Garcia Marquez, J. M. Coetze, Orhan Pamuk), Yasmina Khadra est traduit dans une cinquantaine de pays et a su toucher des millions de lecteurs.Adaptés au théâtre (en Amérique latine, Europe et Afrique) et en bandes dessinées, certains de ses livres sont aussi portés à l’écran (Morituri, Ce que le jour doit à la nuit, L’Attentat).Les Hirondelles de Kaboul est en cours de réalisation en film d’animation par Zabou Breitman. Yasmina Khadra a aussi co-signé les scenarios de La Voie de l’ennemi, avec Forest Whitaker et Harvey Keitel, et de La Route d’Istanbul, tous deux réalisés par Rachid Bouchareb. Ce que le jour doit à la nuit a été adapté au cinéma par Alexandre Arcady en 2012. L’Attentat a reçu, entre autres, le prix des Libraires 2006 et a été traduit dans 36 pays. Son adaptation cinématographique par Ziad Doueiri est sortie sur les écrans en 2013.Une heure avec : Yasmina Khadrasamedi 27 avril 201916h30 à la bibliothèque (Entrée par le niveau 1)Institut du monde arabe1, rue des Fossés-Saint-BernardPlace Mohammed V75236 Paris Cedex 05