Venezuela : la bibliothèque de l'Université d'Oriente détruite

Esta es la biblioteca de estudios de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre.



Queman miles de libros. Que buscan? Que quieren? Porque ese odio a la UDO? Donde están las autoridades gubernamentales que son las encargadas de la seguridad. pic.twitter.com/ZAsHU1tUtz — ADelante UDO (@ADelanteUDO) June 1, 2020

Solo quienes rechazan el conocimiento pueden cometer actos como el ocurrido en la #UDO.



Repudiamos estos hechos. La universidad venezolana sigue en pie de lucha para dar luces en medio de la oscuridad que se pretenden imponer en Venezuela. https://t.co/HHT6Z7WJnN — Juan Guaidó (@jguaido) June 3, 2020

Photographie : Université d'Oriente, Wilfredor, domaine public

« Je fais parvenir mes condoléances aux équipes et aux usagers de la bibliothèque de l'Université d'Oriente, et je demande au gouvernement du Venezuela et aux autres gouvernements de s'engager dans la protection de nos institutions et de leurs personnels », souligne Gerald Leitner, secrétaire de l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques.Le lundi 1er juin, une association étudiante de l'Université d'Oriente a dénoncé l'incendie volontaire de la bibliothèque de l'établissement, photographies à l'appui. Depuis cette destruction, les questions se succèdent quant aux responsabilités des autorités vis-à-vis de l'événement.L'administration de l'Université d'Oriente indique ainsi que les actes de vandalisme à l'égard de la bibliothèque se sont multipliés ces derniers mois, et sans réaction de la part des autorités. Aussi, l'incendie de l'équipement apparait comme des représailles, en particulier après la prise de position de la rectrice de l'université, Milena Bravo, qui a récemment affirmé son soutien au président autoproclamé Juan Guaidó.Toujours recherché par les autorités vénézuéliennes, accusé de tentative de tentative d'assassinat à l'égard du président élu, mais contesté Nicolás Maduro, Juan Guaidó a dénoncé l'incendie : « Seuls ceux qui rejettent le savoir et la connaissance ont pu commettre un tel acte. Nous le condamnons fermement », a-t-il indiqué sur Twitter.La crise présidentielle que traverse le pays aurait donc rejailli sur l'université et sa bibliothèque : depuis que le Venezuela doit affronter le coronavirus, l'institution aurait été cambriolée ou vandalisée une trentaine de fois, avec un bilan s'élevant à un mort et un blessé.« Il est absolument vital que les bibliothèques soient considérées — et protégées — comme un élément indispensable du présent et de l'avenir des communautés qu'elles desservent. J'exhorte les gouvernements à le reconnaître et à apporter le soutien nécessaire pour faire de ce vœu une réalité », souligne Christine Mackenzie, la présidente de l'IFLA.via Diario Las Americas