Venise : un fonds de soutien à Acqua alta, la librairie dévastée par les eaux

Dimitris Kamaras, CC BY 2.0



Apporter un soutien pour une catastrophe nationale

La Società Italiana degli Autori ed Editori vient d’annoncer la mise à disposition de 150.000 € pour aider Acqua alta , mais plus généralement les librairies de la ville et ses bibliothèques. « Complètement submergée par l’indicible marée de ces derniers jours, la librairie est confrontée à une situation qui, cette fois, n’est pas gérable avec l’enthousiasme et l’amour pour les livres de ses propriétaires », indique la SIAE.Réunissant auteurs et éditeurs, la société a donc décidé d’apporter un plein soutien à la défense de la culture italienne, au sein de la Sérénissime.Giulio Rapetti Mogol, président de la SIAE indique : « Les livres, les disques, les œuvres d’art et les films sont des éléments tangibles et intangibles, qui incarnent notre culture. Il est de notre devoir de les défendre pour ce qu’ils sont concrètement et pour ce qu’ils représentent. »Et d’ajouter : « Être aux côtés de ceux qui traversent actuellement une crise est un devoir moral et social. J’espère donc qu’ils seront nombreux à répondre à notre appel. »En effet, la SIAE, qui réunit également les associations professionnelles italiennes, lance un appel au don, fournissant les données bancaires nécessaires pour effectuer des dons. Ricardo Franco Levi, président de l’Associazione italiana editori félicite l’initiative « visant à créer un fonds susceptible de fournir une première aide concrète au monde du livre et de la culture de Venise ».Pour qui souhaiterait donc prendre part à ce geste de solidarité, la collecte de dons s’opère depuis le compte IBAN suivant :IT 36 V 02008 05085 000105794751et le code BIC/SWIFT : UNCRITM1B33« Nous avons échangé avec le Mibact [ministère de la Culture, NDLR], avec les associations professionnelles, et nous avons décidé de créer un fonds dédié à cette urgence, qui n’est pas locale, mais nationale », poursuit Gaetano Blandini, directeur général de la SIAE. Les 150.000 € seront donc une première étape.Et de conclure : « Avec l’aide du Mibact et des institutions locales, nous identifierons les librairies endommagées et avant Noël, nous remettrons personnellement les chèques à leurs propriétaires mêmes. »