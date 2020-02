Vente d'oranges en librairies suisses pour soigner des enfants

En Irak, en Albanie ou au Burkina Faso, Terre des Hommes travaille sur un grand nombre de zones sensibles, partout où l’enfance est en proie à la brutalité (et l’imbécillité) des adultes. La division de Massongex va lancer une grande opération de vente d’agrumes, dont les fonds permettront l’hospitalisation et les soins, en Suisse, d’enfants malades.Entre le 5 et le 7 mars, cette opération, reconduite d’année en année, implique différents cantons de Suisse. « Chaque année plus de 500 bénévoles s’engagent sur tout le territoire valaisan pour cette vente annuelle », indique l’association.« En partenariat avec Terre des Hommes Massongez, 11 libraires se mettent à l’orange entre le 2 et le 8 mars afin de soutenir l’organisation suisse d’aide à l’enfance. Les agrumes seront vendus 2 francs, et la somme sera intégralement reversée à la cause », indique Livre Suisse.La liste des différentes librairies qui prend part à cette action est la suivante :Berne : Point-Virgule à Moutier.Fribourg : Librophoros et St-Augustin à Fribourg.Genève : La Librerit et Nouvelles Pages à Carouge.Jura : Page d’encre à Delémont.Valais : Le Baobab et DesLivresetMoi à Martigny, et St-Augustin à St-Maurice.Vaud : L’Etage à Yverdon, et Page 2016 à Payerne.L’opération “Des oranges pour sauver des vies” s’appuie sur la symbolique de ce « fruit du soleil, synonyme de vitalité et d’énergie, l’orange symbolise cette solidarité qui permet de rendre le sourire et la santé aux enfants ».L’an passé, 1500 bénévoles, répartis sur 250 stands, avaient joué le jeu de cette grande épicerie solidaire à travers la Suisse. En 2018, 700.000 francs furent collectés et redirigés vers l’aide aux enfants Rohingyas émigrés au Bangladesh.