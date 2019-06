Vente de la Bibliothèque des avant-gardes formée par Paul Destribats

La Bibliothèque des avant-gardes est composée plus de 6000 livres, tracts et manifestes du XXe siècle. Cette collection est inédite, de nombreux manuscrits et livres ont été conservés durant 60 ans à l’abri des regards.Comme le dit Jean-Baptiste de Proyart, expert de la vente : « Paul Destribats a conçu sa bibliothèque comme une anthologie des avant-gardes. Elle réunit plusieurs collections impossibles à reconstituer aujourd’hui. Cette dispersion monumentale sur un an en une série de catalogues constitue pour le monde des livres et de la culture un événement sensationnel, digne des ventes du XIXe siècle. »Paul Destribats, décédé en 2017, était un célèbre collectionneur et bibliophile particulièrement féru de surréalisme. Il découvre ce mouvement en 1943 avec le titre Petite Anthologie du Surréalisme de Georges Hugne.Il se passionne pour André Breton. Son intime conviction était qu’il n’y avait pas de modernité ni de filiation poétique et artistique possible au XXe siècle sans le passage par André Breton et son œuvre. Son premier livre publié Mont de Piété en 1919 est un recueil de quinze poèmes, Paul Destribats prit 50 ans pour rassembler tous les manuscrits autographes.Cette Bibliothèque des avant-gardes regroupe tout ce dont le livre et le manuscrit ont pu être le support : livres de peintres reliés, livres surréalistes aux frontispices porteurs d’images, manifestes ou textes littéraires et poétiques. Et ont été reliés par les plus grands : Georges Leroux, Paul Bonet.En 2005, Paul Destribats s’est séparé d’un fonds unique de revues, soit 1019 périodiques, acquis par la Bibliothèque Kandinsky du Centre Georges Pompidou. Cet ensemble avait été classé Trésor national.Les trois premières ventes du 3 au 5 juillet prochains comportent plus de 600 titres datant des années 1910 à 1945. Dont Le Dictionnaire abrégé du surréalisme, seul manuscrit autographe connu écrit à quatre mains par André Breton et Paul Eluard en 1938. Enfin les amateurs auront l’occasion d’acquérir des œuvres de Man Ray, dont l’un des deux seuls exemplaires connus de Champs délicieux, avec toutes les planches photographiques signées par lui-même.Il s’insère dans le milieu de la bibliophilie dès les années 1960 et décide alors de constituer une bibliothèque des avant-gardes de 1913 aux années 1980, qui serait à l’image d’un musée de papier afin de conserver vivante la mémoire intellectuelle et artistique de la majeure partie du XXe siècle.