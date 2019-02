Vente en ligne et réseaux sociaux : libraires, vos (livres) papiers !

Librairie l'Acacia - photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Si les ventes en librairie et GSS continuent de dominer le marché, les librairies se dotent de plus en plus, pour celles qui ont les capacités financières, de sites internet. Véritables vitrines en ligne de leur commerce, les libraires proposent une grande partie de leur conseil au travers de ces plateformes.Prenons des exemples de librairies indépendantes qui ont pleinement exploité leur site internet, la librairie Mollat à Bordeaux ou encore Ombres Blanches à Toulouse, leur site internet respectif proposent aux lecteurs un ensemble d’outils et de conseils.Tout d’abord, des éléments permettant d’attirer le lecteur à la librairie physique, au travers de l’agenda de rencontres et animations par exemple, mais également de la réservation en ligne, permettant de réserver le livre souhaité et de le récupérer plus tard au sein même de la librairie, permettant ainsi les éventuels frais de livraison.Au-delà de ces éléments « d’attraits », c’est souvent par leur « offre » numérique que ces librairies cherchent à se distinguer : au-delà de la vente de livres numériques, on retrouve ainsi des dossiers, penchants numériques des tables thématiques de libraires, des notes de lectures et coup de cœur qui remplacent ainsi le conseil libraire et le petit carton « coup de cœur » sur les couvertures.Mais on retrouve également des éléments uniquement possibles en ligne comme des vidéos d’interview d’auteurs, des podcasts, des live ou encore des blogs destinés à un certain type de lectorat (la librairie Mollat possède un blog uniquement destiné aux lecteurs adolescents en leur proposant des sélections régulièrement).Pour les librairies qui n’ont pas les moyens de développer un tel outil numérique, très onéreux à la création et chronophage dans son alimentation régulière, des groupements de libraires, souvent dans le cadre d’une association, se sont montées : Place des libraires, Les librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine ou CanalBD… la liste est longueCertains s’approprient les outils permettant de recenser les stocks dans toutes les librairies pour un titre papier permettant au lecteur de savoir où trouver son livre dans la librairie la plus proche de lui. Et de se le faire livrer ou de regrouper les frais afin de pouvoir proposer la vente de livres numériques. Dans certains cas, ce site permet également la mise en ligne de coups de cœur de sélection et d’agenda.Tous ces éléments, adossés à une communication sur les réseaux sociaux, font de l’achat en ligne une nouvelle expérience d’achat pour les lecteurs, finalement assez proche de celle en librairie physique, mais s’adaptant aux nouvelles pratiques d’achats des lecteurs français, tout cela dans le but de la fidélisation client.