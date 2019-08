Vente en ligne : les librairies indépendantes du Grand Est jouent collectif

L’évolution des modes de consommation, telle que la vente en ligne, a eu un impact important sur les commerces physiques, notamment indépendants. C’est dans le but de soutenir les librairies locales que l’association Libraires de l’Est a décidé de mettre en place un portail de vente en ligne.Tous les stocks des 17 librairies indépendantes participantes vont être réunis sur une base de données, et ainsi le lecteur aura accès à l’ensemble des ouvrages qu'elles proposent. Il aura la possibilité de se faire livrer à domicile, ou de réserver un ouvrage et d’aller le récupérer plus tard, à la librairie.Au-delà d’une plateforme de vente en ligne, le lecteur pourra également se renseigner sur les programmes d’animations et de rencontres à venir des libraires affiliés, sans devoir naviguer entre différents sites Internet et réseaux sociaux.On y retrouvera aussi les newsletters et des dossiers thématiques, une certaine actualité du monde du livre et un annuaire des librairies indépendantes de la région. Toutes les informations des magasins participants seront rassemblées au même endroit.Le lecteur pourra également profiter des conseils de lecture de tous ces professionnels, par une mise en avant de coups de cœur ou de dossiers.Par cette plateforme, Libraires de l’Est souhaite inciter les consommateurs à soutenir les commerces et emplois de la région, et promouvoir la diversité et les « identités » des librairies indépendantes, tout en jouant sur le confort de la vente en ligne.Pour marquer le lancement de son portail, l’association LILE organisera un jeu-concours sur sa page Facebook. Du 2 au 30 septembre, il suffira aux participants de « liker », commenter et partager la publication annonçant le concours. Dix gagnants seront choisis par tirage au sort et chacun remportera un bon d’achat d’une valeur de 50 €, valable sur le portail, sur les sites Internet des libraires adhérents et chez ces mêmes libraires.