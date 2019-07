Ventes de livres : la rentrée littéraire et ses prix en perte de vitesse

Librairie Hall du Livre, à Nancy (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Des nouveautés problématiques

Poche et best-sellers, incontournables ?

Une saisonnalité centrée autour de la fin d'année

L'institut d'études GfK a signé une étude pour le Syndicat de la librairie française, qui revient sur plusieurs données concernant la littérature générale (c'est-à-dire, selon GfK, les récits de voyages, la fiction classique, la fiction moderne hors romans policiers et littérature de l’imaginaire). Ce segment représente 15,5 % du chiffre d'affaires du marché du livre en 2018 (soit 522 millions €), chiffre stable par rapport à la situation il y a une dizaine d'années, en 2008. Le nombre d'exemplaires vendus, lui, a légèrement diminué, de 2 %, pour atteindre 47 millions sur l'année 2018.La librairie reste le premier circuit de vente pour ce segment, note GfK, en représentant 45 % des ventes totales, contre 55 % pour la totalité des autres circuits. Cependant, cette part est en baisse, puisqu'elle s'élevait à 51 % en 2008. Le CA de la librairie pour ce segment est ainsi en baisse de 9 %, à en juger par les résultats du Panel distributeur GfK.Pour la première fois depuis 2008, la courbe des nouveautés dépasse celle des ventes moyennes au titre, ces dernières connaissant un recul depuis 2014. Au sein des librairies, les nouveautés représentent toujours 58 % du CA, mais le recul se fait sentir, au profit des fonds récents (entre 1 et 2 ans) et anciens (plus de 2 ans).Des chiffres en phase avec le ressenti d'une certaine partie de la profession, qui juge que la déferlante des nouveautés, particulièrement au moment de la rentrée littéraire et de celle de janvier, a tendance à alourdir les tables et à effacer les spécificités de chaque offre en librairie. « Les nouveautés de janvier et septembre vont occuper 100 % de nos tables toute l'année jusqu'à les faire ressembler à celles de l'Espace culturel proche aux yeux du client. Des trésors, il y en a dans toute l'histoire de la littérature », remarquait ainsi un libraire lors des Rencontres nationales de la librairie Le format poche gagne en dynamisme, pour représenter 46 % du chiffre d’affaires du marché, et 70 % des volumes pour l'ensemble des circuits de vente, cette fois, ce qui inclut les librairies.Tendance confirmée par l'étude, l'édition du milieu (des livres vendus entre 2000 et 50.000 exemplaires) représente toujours 48 % du chiffre d'affaires, mais marque un recul, au profit des gros best-sellers (plus de 200.000 exemplaires vendus), de la longue traine (moins de 2000 exemplaires vendus) et surtout des best-sellers (entre 50.000 et 200.000 exemplaires vendus).La fin d'année reste cruciale pour la librairie, avec un livre qui apparait encore comme idéal pour offrir et faire plaisir : le poids de la fin d'année dans le chiffre d'affaires atteint 33 %, contre 30 % en 2008. À l'inverse, les autres périodes importantes, rentrée littéraire et remises des prix, sont en recul de quelques points.La rentrée littéraire, particulièrement, est en perte de vitesse depuis plusieurs années, avec la pire cuvée en 2018, en matière de ventes, avec 48 millions € dégagés sur ce 2e semestre, contre 52 en 2017 (- 7 %) et 71 en 2012 (- 32 %). La librairie, cela dit, représente toujours la majorité de ces revenus, avec 61 % des ventes réalisées, en chiffre d'affaires et en volume.L'intégralité des résultats de GfK est disponible ci-dessous.