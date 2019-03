Vents noirs, une nouvelle collection polar chez Vents d'ailleurs

La collection Vents noirs pose les bases : « Montrer la noirceur de l’âme et la manière de négocier la vie malgré tout, apporter une bouffée d’impertinence dans nos airs policés. » Avec son premier titre, à sortir ce 4 avril, la maison met les petits plats dans les grands.L’auteur est photographe, musicien avec du rock dans les idées, avec un roman comme une « ode déjantée aux marges et aux déglingués de tout poil, éloge de la survie en milieu hostile, hymne à la mécanique et aux belles motos, hommage à la vodka à l’herbe de bison ». À boire avec modération tout de même.Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, en plein milieu des steppes glaciales, Jacques Beauregard, un Belge, fuit les combats depuis Stalingrad. Il croise une colonne militaire allemande qui est bombardée sous ses yeux. Blindés, soldats et chevaux sont mis en pièces. Il découvre que ce convoi escortait un véritable trésor sous forme de lingots d’or... Mécanicien, terrassier, maçon, il construit alors un bunker de fortune à partir de tous les débris matériels et organiques ramassés sur les lieux. Il comprend vite qu’emporter une telle quantité d’or est impossible.Espérant revenir chercher le magot plus tard, il marque son emplacement en érigeant une statue monumentale, macabre mausolée incluant cadavres de soldats et pièces mécaniques, sans oublier la carcasse d’un cheval et un corbeau.Une quarantaine d’années plus tard, Jacques vit à Marseille. Vieillissant, presque dément, il est le gardien d’un immeuble aux allures de squat, où vit Pascal, photographe et grand fumeur de haschisch. Le QG du quartier est un bistrot de légende, repaire d’esthètes de l’illicite, d’ivrognes et d’amateurs de psychotropes. Le temps a obscurci les souvenirs de Jacques et ses rares propos intelligibles passent pour les divagations d’un fou, tant ils sont hermétiques. Mais Pascal et sa bande, substances psychoactives obligent, sont toujours partants pour un bon délire...Bientôt, tout s’accélère... Sur un air de rock, les agents de la Stasi déboulent, les services secrets français s’en mêlent, et la statue de Jacques devient un enjeu majeur pour l’art contemporain. Artistes et voyous, les piliers du bistrot aideront Beauregard à retrouver la mémoire et se lancent dans une équipée sauvage, à la poursuite de l’or et du meilleur haschich du monde.Bob Passion – Le cavalier hilare — Vents d’ailleurs — 9782364131941 – 21 €