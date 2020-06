Vera Michalski quitte la présidence du BIEF, reprise par Antoine Gallimard

photo : Vera Michalski, © Yves Leresche

Pour Vera Michalski, « le BIEF a su s’adapter pour répondre aux demandes des éditeurs, des libraires, des sous-agents, voire les anticiper et proposer des services toujours renouvelés. Foires, rencontres en France et dans le monde entier, études, annuaires et maintenant catalogues numériques thématiques interactifs, bientôt des webinaires, le BIEF se réinvente et est plus que jamais une structure interprofessionnelle indispensable. Je salue toute son équipe, à Paris et à New York, dirigée par Nicolas Roche. Je suis heureuse qu’Antoine Gallimard, toujours engagé dans les belles causes interprofessionnelles, me succède dans ces fonctions. »« Je suis honoré de succéder à Vera Michalski à la tête du BIEF », déclare Antoine Gallimard, « et je veux lui rendre hommage pour la voie qu’elle a contribué à tracer ces dernières années. Depuis Alain Gründ et Jean-Guy Boin, les directeurs de l’époque, je me réjouis à titre personnel de travailler avec Nicolas Roche. Le BIEF s’est enrichi d’outils d’information remarquables sur les marchés étrangers et a permis aux éditeurs de toutes tailles d’avoir une fenêtre à l’international ; plus que jamais, le BIEF a un rôle essentiel qui est en même temps un vrai message culturel et un enjeu de développement économique pour notre secteur. Alors que le français est la deuxième langue la plus traduite dans le monde, c’est unis et solidaires autour du BIEF que nous pourrons continuer à mieux faire connaître nos auteurs, nos illustrateurs dans le monde entier. »Vera Michalski est présidente du Groupe Libella qui comprend Buchet Chastel, Les Éditions Noir sur blanc, Phébus, Les cahiers dessinés, Le temps apprivoisé, Libretto, Delpire, les Éditions Photosynthèses et Le Diable Vauvert. Le groupe publie également en anglais dans la maison néerlandaise World Editions, et est propriétaire de la Librairie polonaise de Paris et de la Galerie Folia. Vera Michalski dirige également les maisons Oficyna Literacka à Varsovie et Wydawnictwo Literackie à Cracovie et la Fondation Jan Michalski à Montricher en Suisse.Antoine Gallimard est président du groupe Madrigall, holding du Groupe Gallimard, qui comprend les éditions Gallimard, Gallimard Jeunesse, Gallimard Loisirs, Denoël, Mercure de France, La Table Ronde, POL, Futuropolis, Les Grandes Personnes, Flammarion et Casterman. Le groupe comprend également des filiales de diffusion et de distribution ainsi que neuf librairies, en France et au Canada. Antoine Gallimard est par ailleurs vice-président du Syndicat national de l’Édition.Le Bureau international de l’Édition française (BIEF) a été créé en 1873 par le Cercle de la librairie. Il facilite l’action des éditeurs français pour le développement des exportations, des échanges de droits et des partenariats internationaux. Le BIEF assure la présence collective d’ouvrages de près de 280 éditeurs français adhérents sur de nombreuses foires du livre, réalise des études sur les marchés mondiaux, publie des catalogues papiers et numériques thématiques en plusieurs langues et propose des rencontres professionnelles pour les acteurs de la chaîne du livre.Par l’intermédiaire de son bureau à New York, French Publishers’ Agency, il assure également les services d’une agence de droits pour la langue anglaise. Il bénéficie du soutien du ministère de la Culture et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.