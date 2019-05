Vernon Subutex : Virginie Despentes n’a pas du tout apprécié l’adaptation de Canal

Romain Duris, crédit : Gabriel Jorby, CC BY-ND 2.0

C’est la méconnaissance des réalités de la part des personnes impliquées dans le projet qui semble avoir le plus agacé Virginie Despentes. « Ils n’avaient aucune idée de rien, la seule chose à laquelle ils tenaient, c’était que Vernon doive plus de deux ans de loyer. Et tu leur dis : “Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu’il doive deux ans de loyer ? C’est très rare de rester deux ans sans se faire expulser, dans un logement en plein Paris !”. »

Et d’ajouter : « Ça, c’est vraiment une vision du prolétariat par la bourgeoisie : non seulement les mecs se foutent dans la merde pendant deux ans sans bouger, sans bosser et en étant irresponsables, en ne payant pas ce qu’ils doivent, mais en plus leur première réaction quand ils se font virer de quelque part, ces enculés, c’est d’aller demander de l’argent à l’État. »

En d’autres termes, elle estime que l’esprit de son livre n’a pas été respecté, mais adopte visiblement un certain fatalisme.



« Oui, mais bon, c’est comme ça, j’ai vendu les droits. Et puis, c’est une douche de thunes. C’est pas que je m’en fous, mais ça passe, quoi. » Anecdote cocasse : la réalisatrice de la série et l’auteure habitent le même immeuble parisien… Bref, un long entretien sans langue de bois qui ne devrait pas manquer de passionner les fans de l’auteure de Baise-moi (1994) et King Kong Théorie (2006).

Avant d’être adaptés en série, les trois tomes de Vernon Subutex, publiés entre 2015 et 2017, ont reçu un accueil largement unanime de la presse et du milieu littéraire. Ce roman sur la descente aux enfers d’un ancien disquaire parisien a valu à son auteure plusieurs prix, dont celui de la Coupole en 2015. Trois ans plus tard, elle fut finaliste du prestigieux Man Booker International Prize.

Enfin, en 2019, c’est l’ensemble de son œuvre qui était a été récompensé du prix de la Bibliothèque nationale de France.